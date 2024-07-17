Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: 19ος αιώνας. Η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή – Μέρος Γ'

Στην σειρά του ντοκιμαντέρ, «Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: 19ος αιώνας. Η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή», που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στον 19ο αιώνα.

Πώς διαμορφώθηκαν οι πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα;

Πώς οι τεχνολογικές καινοτομίες επηρέασαν τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις;

Πώς θεμελιώθηκε το διπλωματικό σύστημα μετά τους Ναπολεόντειους Πολέμους και πώς λειτούργησε έως τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου;

Ποια ήταν τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων και πώς αναπτύχθηκαν οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί;

Οι καθηγητές Θάνος Βερέμης και Αντώνης Κλάψης συζητούν με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γηραιά ήπειρο στα χρόνια της πρώτης και δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης που εισήγαγαν την ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή.

Στην εκπομπή της Κυριακής 14 Ιουλίου η συζήτηση ξεκίνησε από τα μέσα του 1800 με τον Κριμαϊκό Πόλεμο, που ήταν μια από τις κρίσεις του Ανατολικού ζητήματος που απασχόλησε την Ευρωπαϊκή διπλωματία για αιώνες και αφορούσε την τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο πόλεμος ξεκίνησε ως Ρωσοτουρκικός αλλά στην συνέχεια γενικεύεται καθώς οι Βρετανοί και οι Γάλλοι παρεμβαίνουν υπέρ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σταδιακά θα τους ακολουθήσει το Πεδεμόντιο και προς το τέλος του πολέμου η Αυστρία. Ο πόλεμος θα καταλήξει με νίκη των δυτικών δυνάμεων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε βάρος της Ρωσίας, με το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων να έχουν γίνει στην χερσόνησο της Κριμαίας. Στα μέσα του 19ου αιώνα το Ποδεμόντιο στράφηκε προς την Γαλλία και σύναψε συμφωνία βάση της οποίας προχώρησαν στην κήρυξη πολέμου στην Αυστρία. Αυτός ο πόλεμος άνοιξε τον δρόμο στους Ιταλούς προκειμένου να προχωρήσουν στην ενοποίηση της Ιταλίας. Στην συνέχεια δέκα χρόνια μετά την Ιταλική ενοποίηση έχουμε την Γερμανική ενοποίηση. Στην διάρκεια των πολέμων αυτής της περιόδου οι συνομιλητές, αναφέρθηκαν σε πολλούς διανοητές και εφευρέτες του 19ου αιώνα.



Μην χάσετε στην επόμενη εκπομπή τη συνέχεια του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ «Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: 19ος αιώνας. Η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή» του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 21 Ιουλίου στις 9 το πρωί.

Την επιστημονική επιμέλεια της εκπομπής έχουν ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο κύριος Αντώνης Κλάψης καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.