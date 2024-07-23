Τον Αύγουστο (2-4) το Διεθνές Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ COtranspose στον Έβρο

Από 2 έως 4 Αυγούστου του 2024 στο υπαίθριο αµφιθέατρο των Δικαίων θα διεξαχθεί το Διεθνές Φεστιβάλ COtranspose. Πρόκεται για την ελληνική ομάδα από τον Έβρο που διακρίθηκε στο New European Bauhaus 2024.

Για ένα τριήµερο τα Δίκαια Βορείου Έβρου θα µετατραπούν σε ένα µοναδικό σηµείο συνάντησης, µια ευκαιρία για δηµιουργικότητα και συνεργασία. Μέσα από πλήθος καλλιτεχνικών δράσεων που θα περιλαµβάνουν εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις, ποικίλα εργαστήρια και δρώµενα, µικροί και µεγάλοι θα µπορέσουν να συµµετάσχουν σε έναν πολιτισµικό διάλογο µεταξύ ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

«Μένοντας πιστοί στις αξίες µας, επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε διαύλους επικοινωνίας µεταξύ ανθρώπων όλων των διαφορετικοτήτων. Κυψέλη συµπερίληψης όλων µας είναι οι ανενεργοί χώροι, τα τοπόσηµα του χωριού και το χωριό ως τόπος οικείος όπως αυτός βιώνεται µέσα από την διάδραση µε την τοπική κοινωνία.

Σας καλούµε στην πλατεία, στο καφενείο, στα σπίτια των γιαγιάδων µας, σε ολόκληρο το χωριό των Δικαίων, γενέτειρα του Cotranspose για να συνυπάρξουµε µέσω καλλιτεχνικής σύµπραξης, συµβίωσης και αντάµωσης σε µέρη φιλόξενα που προάγουν την δηµιουργία.

Η 3η αυτή συνεχόµενη χρονιά που η οµάδα του Cotranspose διοργανώνει φεστιβάλ, εµπλουτισµένο ξανά µε νέες ιδέες και καλλιτεχνικές προτάσεις υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και συνδιοργανώνεται µε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήµο Ορεστιάδος.

Με είσοδο ελεύθερη στο φεστιβάλ και παροχή χώρου κατασκήνωσης,

Θα χαρούµε να σας ανταµώσουµε!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ομάδα.

Πηγή: skai.gr

