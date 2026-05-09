Γιατί η «Κάρμεν» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής είναι το φετινό sold out

Του Βαγγέλη Λιακογκόνα

Μια ομολογουμένως συναρπαστική εμπειρία αποτελεί η όπερα ΚΑΡΜΕΝ του Ζωρζ Μπιζέ που παρουσιάζεται αυτή την περίοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Και ο βασικός λόγος, είναι ότι η συγκεκριμένη υπερπαραγωγή αποτελεί μια ζωντανή ανασύνθεση, πιστή μεταφορά της πρώτης ιστορικής παράστασης στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού που δόθηκε το 1875, δηλαδή πριν από 151 χρόνια. Πρόκειται δηλαδή, για μια επιστροφή στις ρίζες του έργου, αλλά με έναν τρόπο που λειτουργεί απόλυτα σήμερα.

Η σκηνοθεσία του Ρομάν Ζιλμπέρ δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Αντίθετα, δουλεύει με ακρίβεια, λεπτομέρεια και έλεγχο — δίνοντας χώρο στη σιωπή, στο βλέμμα και στη σκηνική ένταση.

Μιλάμε άλλωστε για ένα υπαρξιακό δράμα, μια συγκλονιστική ιστορία πάθους και ανυποταξίας, με κεντρικό πρόσωπο την Τσιγγάνα Κάρμεν, μια ηρωίδα - σύμβολο απόλυτης ελευθερίας.

Η σκηνογραφία του Αντουάν Φονταίν ταξιδεύει τον θεατή στη Σεβίλλη του 1830 και δημιουργεί έναν σχεδόν ζωγραφικό κόσμο, ενώ ο φωτισμός αναπαράγει την ατμόσφαιρα του παλιού φωταερίου, δίνοντας μια αίσθηση ότι ο θεατής βρίσκεται σε μιαν άλλη εποχή.

Τα κοστούμια του Κριστιάν Λακρουά είναι πλούσια, λεπτοδουλεμένα και θεαματικά. Την Ορχήστρα διευθύνει ο ανερχόμενος αρχιμουσικός Κωνσταντίνος Τερζάκης ενώ επί σκηνής ανεβαίνει ένα εξαιρετικό καστ διεθνούς ακτινοβολίας περίπου 20 ατόμων συμπεριλαμβανομένων διεθνών σταρ της όπερας. Συνολικά στη σκηνή βρίσκονται πάνω από 50 άτομα, αφού συμμετέχουν τόσο η χορωδία όσο και η παιδική χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Όλα τα παραπάνω μαζί δημιουργούν κάτι που δεν είναι απλά όπερα, αλλά μια εμπειρία.

Να σημειωθεί ότι η παράσταση αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή με τη Μπρου Τζάνε Γαλλίας, τη Βασιλική Όπερα των Βερσαλλιών, την Όπερα Ρουέν της Νορμανδίας και του Κέντρου Γαλλικής Ρομαντικής Μουσικής.

Παρουσιάζεται 13 φορές, έως και τις αρχές Ιουνίου, με προσθήκη έξτρα ημερομηνίας, αφού πρόκειται για το απόλυτο sold out, μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Όπερα • Νέα παραγωγή • Ιστορική σκηνοθεσία του 1875

Κάρμεν, Ζωρζ Μπιζέ

30 Απριλίου, 2, 3, 5, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28, 31 Μαΐου & 4 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 19.00 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Τερζάκης

Σκηνοθεσία: Ρομάν Ζιλμπέρ

Σκηνικά: Αντουάν Φονταίν

Κοστούμια: Κριστιάν Λακρουά

Χορογραφία: Βενσάν Σαγέ

Φωτισμοί: Ερβέ Γκαρύ | Αναβίωση φωτισμών: Στεφάν Λε Μπελ

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.