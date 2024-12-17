Λογαριασμός
Banksy: Το νέο αντιπολεμικό έργο του γνωστού street artist (φωτό)

Ο Banksy έχει δημιουργήσει δεκάδες έργα στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση ενάντια στην ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη   

Banksy

Σε μια ακόμη αντιπολεμική δήλωση προχώρησε ο γνωστός street artist, Banksy, ο οποίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νέο έργο του.

Ο επιδραστικός καλλιτέχνης πολιτικού γκραφίτι, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, απεικονίζει μια γυναίκα, που θα μπορούσε να παραπέμπει στην Παναγία, η οποία θηλάζει το μωρό της.

Η ίδια έχει δεχτεί σφαίρα στο στήθος και παραμένει ανέκφραστη. Την ίδια στιγμή το μωρό δείχνει τρομαγμένο και την κοιτάζει.

Banksy

Ο Banksy έχει δημιουργήσει δεκάδες έργα στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση ενάντια στην ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη.

Ο ίδιος μαζί με δύο ακόμη καλλιτέχνες, τον Παλαιστίνιο Σάμι Μούσα και την Καναδή visual artist, Ντομινίκ Πετράν, έχουν διακοσμήσει το ξενοδοχείο Walled Off Hotel στη Βηθλεέμ ως σύμβολο διαμαρτυρίας.

