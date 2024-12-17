Σε μια ακόμη αντιπολεμική δήλωση προχώρησε ο γνωστός street artist, Banksy, ο οποίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το νέο έργο του.

Ο επιδραστικός καλλιτέχνης πολιτικού γκραφίτι, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, απεικονίζει μια γυναίκα, που θα μπορούσε να παραπέμπει στην Παναγία, η οποία θηλάζει το μωρό της.

Η ίδια έχει δεχτεί σφαίρα στο στήθος και παραμένει ανέκφραστη. Την ίδια στιγμή το μωρό δείχνει τρομαγμένο και την κοιτάζει.

Ο Banksy έχει δημιουργήσει δεκάδες έργα στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση ενάντια στην ισραηλινή κατοχή στην Παλαιστίνη.

Ο ίδιος μαζί με δύο ακόμη καλλιτέχνες, τον Παλαιστίνιο Σάμι Μούσα και την Καναδή visual artist, Ντομινίκ Πετράν, έχουν διακοσμήσει το ξενοδοχείο Walled Off Hotel στη Βηθλεέμ ως σύμβολο διαμαρτυρίας.

Graffiti artist #Banksy has opened a hotel in the West Bank. The Walled Off Hotel features artworks exploring the Israel-Palestine conflict. pic.twitter.com/5UdBPZwCyG — Channel 4 News (@Channel4News) March 3, 2017

Πηγή: skai.gr

