Το έργο της Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo), «El sueño (La cama)», προκαλεί αναταραχή μεταξύ των ιστορικών τέχνης, καθώς η εκτιμώμενη τιμή του, που κυμαίνεται από 40 έως 60 εκατομμύρια δολάρια, ετοιμάζεται να «σπάσει» κάθε ρεκόρ σε επερχόμενη δημοπρασία.

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's θα βγάλει το έργο προς πώληση στις 20 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, μετά την έκθεση του στο Λονδίνο, το Αμπού Ντάμπι, το Χονγκ Κονγκ και το Παρίσι. «Αυτή είναι μια στιγμή πολλών εικασιών», δήλωσε η Μεξικανή ιστορικός τέχνης, Helena Chávez Mac Gregor, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αισθητικής Έρευνας του UNAM.

Στο Μεξικό, το έργο της Κάλο προστατεύεται από μια δήλωση καλλιτεχνικού μνημείου, που σημαίνει ότι τα έργα εντός της χώρας δεν μπορούν να πωληθούν ή να καταστραφούν. Ωστόσο, έργα από ιδιωτικές συλλογές στο εξωτερικό — όπως ο πίνακας που μας απασχολεί, του οποίου ο ιδιοκτήτης παραμένει άγνωστος — μπορούν νόμιμα να πωληθούν διεθνώς.

Το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για έργο της Φρίντα Κάλο καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη το 2021, όταν το «Diego y yo» (1949) πωλήθηκε για 34,9 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας παράλληλα το ρεκόρ για έργο Λατινοαμερικανής καλλιτέχνιδας. Το γενικό ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα κατέχει από το 2014 η Αμερικανίδα Georgia O’Keeffe (Τζόρτζια Ο’Κιφ), με την πώληση του Jimson Weed/White Flower No. 1 στα 44,4 εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο «El sueño (La cama)» δημιουργήθηκε το 1940, μετά το ταξίδι της Κάλο στο Παρίσι, όπου ήρθε σε επαφή με τους σουρεαλιστές. Η Κάλο απεικονίζει τον εαυτό της σε ηρεμία, ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι που επιπλέει χωρίς βάρος σε έναν απαλό γαλάζιο ουρανό. Το σώμα της είναι τυλιγμένο με πράσινα κλήματα – σύμβολα ζωής, ανάπτυξης και αναγέννησης – ενώ από πάνω της βρίσκεται ένας σκελετός, καλωδιωμένος με δυναμίτη και κρατώντας ένα μπουκέτο αποξηραμένα λουλούδια. Στη μεξικανική παράδοση, ο θάνατος δεν εξορίζεται στις σκιές, αλλά τιμάται, τελετουργείται και γίνεται οικείος.

Για τη Φρίντα Κάλο, το κρεβάτι ήταν η σκηνή πάνω στην οποία ξεδιπλώνονται όλα τα δράματα της ζωής – σύλληψη, γέννηση, αγάπη, ασθένεια και θάνατος. Αφού επέζησε από ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα με λεωφορείο σε ηλικία δεκαοκτώ ετών, η Κάλο έζησε με χρόνιο πόνο και επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις, και με την διαρκή γνώση ότι κάθε μέρα θα μπορούσε να είναι η τελευταία της.

Στους πολλούς μήνες ανάρρωσης μετά το ατύχημα, ενώ ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι της, η οικογένειά της κατασκεύασε ένα ειδικό καβαλέτο και τοποθέτησε έναν καθρέφτη στον θόλο του κρεβατιού, ώστε να μπορεί να ζωγραφίζει ξαπλωμένη. Το «El sueño» δημιουργήθηκε την ίδια χρονιά που δολοφονήθηκε ο πρώην εραστής της, Λέον Τρότσκι, και στον ταραχώδη απόηχο του διαζυγίου της, και του τελικού νέου γάμου της, με τον Ντιέγκο Ριβέρα.

Αν και η Κάλο ήταν γνωστό ότι αντιστάθηκε στο να χαρακτηριστεί σουρεαλίστρια, το έργο της αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από τις ηγετικές προσωπικότητες του κινήματος. Μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, το 1938, ο ιδρυτής του κινήματος του σουρεαλισμού, Αντρέ Μπρετόν, είχε βοηθήσει στην οργάνωση της πρώτης της έκθεσης στη Νέα Υόρκη, γράφοντας στον κατάλογο ότι «Η τέχνη της Φρίντα Κάλο είναι μια κορδέλα γύρω από μια βόμβα».

Πηγή: skai.gr

