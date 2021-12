Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το National Geographic, τη Cultural Heritage Finance Alliance CHiFA, το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών ICOMOS, τη Διεθνή Επιτροπή CIPA Heritage Documentation, τον Οργανισμό Παγκόσμιων Ιστορικών Πόλεων OWHC, την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Μηχανικών SEFi, την AHEPA Hellas, και άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμβούλια, επιστημονικές ενώσεις και φορείς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς διοργανώνουν το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο TMM_CH με θέμα «Καινοτόμος, Διεπιστημονική, Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητα του κόσμου σε κρίση, μέσα από τον πολιτισμό» από 13 έως 15 Δεκεμβρίου 2021 στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα.



Μπορείτε να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την εναρκτήρια εκδήλωση και τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών του συνεδρίου. Θα μεταδίδονται μέσω livestreaming από την ιστοσελίδα του συνεδρίου https://www.tmm-ch.com/ σύμφωνα με το πρόγραμμα του διεθνούς συνεδρίου.



• Panel discussion 1: The Holy Sepulchre rehabilitation project: An emblematic source of innovation

• Panel discussion 2: Resilience to Climate Change, Natural Hazards and Pandemic Risks – Biosafety

• Panel discussion 3: Novel Educational Approach for the Preservation of Cultural Heritage

• Panel discussion 4: Preserving Compatibility, the Materiality and Integrity of Structures and Architectural Authenticity

• Panel discussion 5: Advanced Non Destructive and Structural Techniques for Diagnosis, Redesign and Health Monitoring

• Panel discussion 6: Earthquake and structural rehabilitation

• Panel discussion 7: Archaeology - Archaeometry – Archaeogene

• Panel discussion 8: Bridging Heritage Stakeholders, Science and Industry

• Panel discussion 9: Transdiciplinary dialogue for World Heritage at risk: The exemplary Hagia Sophia

• Panel discussion 10: Digital Heritage a holistic approach

• Panel discussions 11-12: Green and blue deal for local and Regional Sustainable

• Panel discussion 13: Historic cities and centers: New Reuse and preservation strategies

• Panel discussion 14: Recapturing the World in Crisis through Culture



Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στις 9 π.μ. στο Ίδρυμα Ευγενίδου από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Παναγιώτη Πικραμμένο, με τις ευλογίες του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου, και του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερωνύμου, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και εναρκτήριους χαιρετισμούς από τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθ. Α. Μπουντουβή, και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Γιώργο Στασινό.



Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις