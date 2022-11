Εκδοτικός οίκος έδωσε «fake» αυτόγραφα του Bob Dylan – Τώρα ζητά συγγνώμη…

Οι πελάτες άρχισαν αμέσως να παραπονιούνται ότι τα βιβλία που αγόρασαν δεν έφεραν την αυθεντική υπογραφή του Μπομπ Ντίλαν

Όσοι αγόρασαν βιβλίο που έγραψε ο Μπομπ Ντίλαν και κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αντίτυπων λαμβάνουν επιστροφή χρημάτων, αφού αποδείχθηκε ότι περιέχει αντίγραφο του αυτόγραφου του καλλιτέχνη και όχι το πρωτότυπο, όπως είχε υποσχεθεί ο εκδότης του βιβλίου.

Με ανακοίνωση ο εκδοτικός οίκος Simon and Schuster αναγνώρισε το λάθος για τα βιβλία, τα οποία πωλήθηκαν στην τιμή των 599 δολαρίων. Ο εκδοτικός οίκος αρχικά υποσχέθηκε στους αγοραστές ότι τα αντίτυπα είχαν το αυτόγραφο του θρυλικού μουσικού. Οι πελάτες άρχισαν αμέσως να παραπονιούνται ότι τα βιβλία που αγόρασαν δεν έφεραν την αυθεντική υπογραφή του Μπομπ Ντίλαν.

«Σε όσους αγόρασαν την περιορισμένη έκδοση του «The Philosophy of Modern Song», θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Όπως αποδεικνύεται, τα βιβλία περιέχουν την αρχική υπογραφή του Μπομπ, αλλά σε τυπωμένο αντίγραφο. Το αντιμετωπίζουμε αμέσως παρέχοντας σε κάθε αγοραστή άμεση επιστροφή χρημάτων» ανέφερε ο Simon and Schuster σε ανάρτηση- απολογία στο Instagram.

«Ντροπή. Αυτή η ανάρτηση δεν είναι αρκετή. Ποιος επέτρεψε να συμβεί αυτό; Πρόκειται για απόπειρα απάτης ύψους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει» σχολίασε θαυμαστής του καλλιτέχνη στην ανάρτηση του εκδοτικού οίκου.

Τα βιβλία τοποθετήθηκαν στα ράφια την 1η Νοεμβρίου και συνοδεύονταν από μια επιστολή από τον διευθύνοντα σύμβουλο του εκδοτικού οίκου, Τζόναθαν Καρπ που εγγυάται τη γνησιότητα της υπογραφής.

«Κρατάτε στα χέρια σας κάτι πολύ ξεχωριστό, ένα από τα μόλις 900 αντίτυπα που διατίθενται στις ΗΠΑ του "The Philosophy of Modern Song" με την υπογραφή του Μπομπ Ντίλαν. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο του Μπομπ μετά το νέο "Chronicles, Volume One" που δημοσιεύτηκε το 2004 και από τότε κερδίζοντας το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016. Αυτή η επιστολή είναι επιβεβαίωση ότι το αντίγραφο του βιβλίου που κρατάτε έχει υπογραφεί χειρόγραφα από τον Μπομπ Ντίλαν» αναφέρεται στην επιστολή.

Τα βιβλία χωρίς το αυτόγραφο κοστίζουν 45 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.