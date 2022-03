Δύο παγκόσμια χρυσά μετάλλια κέρδισε η νεαρή πιανίστρια η 14χρονη Εβελίνα Τσιαντζή-Μαντέ από τη Σαντορίνη. Με την εκπληκτική συμμετοχή της στο πιάνο με έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, κέρδισε το μοναδικό Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία της, στον παγκόσμιο διαγωνισμό Global Genius Music Competition 2022, τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν πριν από λίγες μέρες.



Ο μουσικός διαγωνισμός Global Genius Music Competition εδρεύει στο Λονδίνο, και συγκεντρώνει εκατοντάδες συμμετοχές εξαιρετικά ταλαντούχων παιδιών από όλο τον κόσμο. Η διεθνής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 11 διακεκριμένους πιανίστες, έδωσε στην Εβελίνα την υψηλότερη βαθμολογία στο πιάνο και δύο βραβεία:



- το Χρυσό Βραβείο - Gold Prize, καθώς και

- το Ειδικό Βραβείο Εξαιρετικής Μουσικότητας - Excellent Musicality Special Prize.

Επιπλέον η Εβελίνα κατέκτησε και πάλι την πρώτη θέση στο πιάνο στην κατηγορία της στον επίσης παγκόσμιο διαγωνισμό 21st Century Talents Music Competition 2022 στον Καναδά.



Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν διαγωνιζόμενοι από 15 χώρες. Η απαιτητική 5μελής επιτροπή της απένειμε το 1ο βραβείο - First Place Winner. Ως νικήτρια του διαγωνισμού έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στη συναυλία νικητών που θα γίνει στην Οτάβα, την πρωτεύουσα του Καναδά.



Η Εβελίνα Τσιαντζή-Μαντέ γεννήθηκε το 2007. Στην ηλικία των 14 ετών κατέχει ήδη δύο πρώτα βραβεία σε πανελλήνιους διαγωνισμούς πιάνου και δύο πρώτα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου! Έχει κερδίσει μέχρι σήμερα συνολικά 17 βραβεία σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου από το Hong Kong, την Πολωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αγγλία και τον Καναδά. Είναι

εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχει κερδίσει βραβείο σε όλους τους διαγωνισμούς που συμμετείχε!

Εξαιρετικά είναι και τα σχόλια για την Εβελίνα από τους κριτές των διεθνών διαγωνισμών:



'Young charismatic artist that performs with great pleasure and attracts the public as she is always participating fully.'



'Very talented and emotional girl. It could be a very good future for her!'



H Εβελίνα είναι μέλος μίας μουσικής οικογένειας και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στην ηλικία των 5 ετών με καθηγητή τον πατέρα της Γιώργο Τσιαντζή, ο οποίος της μετέδωσε την αγάπη του για το πιάνο και την καθοδηγεί ώστε να εκφράζει την έμφυτη μουσικότητά της καθώς εξελίσσεται δεξιοτεχνικά και καλλιτεχνικά.



Το 2018 δίνει το πρώτο της ατομικό ρεσιτάλ πιάνου στο πρότυπο ιδιωτικό σχολείο Άξιον Εστί στο Βόλο και το 2021 ατομικό ρεσιτάλ στη Σαντορίνη. Έχει εμφανιστεί σε συναυλίες στη Σαντορίνη και τη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Ιούλιo του 2019 εμφανίστηκε στο 6ο Aegean Arts International Festival που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.



Συμμετέχει σε masterclasses με εξαιρετικούς πιανίστες όπως ο Cyprien Katsaris, η Δόμνα Ευνουχίδου, ο Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ο Γιάννη Ποταμούσης, η Αγάθη Λεϊμονή και η Lilia Boyadjieva.



Κατά τη διάρκεια του 2020-2021 μαθήτευσε με τον παγκοσμίου φήμης πιανίστα Κυπριανό Κατσαρή. Από το 2021 φοιτεί στην ιστορική και διάσημη σχολή 'Schola Cantorum de Paris' στην τάξη της διακεκριμένης καθηγήτριας κυρίας Αγάθης Λεϊμονή.

