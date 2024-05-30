Mad Max Furiosa: Η Anya Taylor-Joy είναι εξαιρετική - Δείτε το trailer

Περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Τζορτζ Μίλερ, με τους Κρις Χέμσγουορθ, Άνια Τέιλορ – Τζόι, Τομ Μπερκ, Νίκολας Χουλτ, Νέιθαν Τζόουνς κ.ά.

Από την πρώτη φουτουριστική καταιγιστική περιπέτεια του Μαντ Μαξ, που γνωρίσαμε τον Τζορτζ Μίλερ και αυτός, με τη σειρά του, μας σύστησε έναν μετέπειτα αδιαφιλονίκητο σταρ, τον Μελ Γκίμπσον, έχουν περάσει 45 χρόνια. Ο τρελό-Μελ θα κάνει ακόμη δυο φιλμ με τον Μίλερ, τη δεκαετία του ‘80, τα οποία θα γεννήσουν δεκάδες ακόμη, αμφίβολης παραγωγής και αισθητικής, ταινίες, απαξιώνοντας το είδος. Το 2015, ο Μίλερ θα επιστρέψει με το «Mad Max: Ο δρόμος της οργής» και πρωταγωνιστές την ασυγκράτητη Σαρλίζ Θερόν και τον στιβαρό Τομ Χάρντι, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον και προσθέτοντας μία φεμινιστική οπτική.

Προχωρώντας φέτος στο πρίκουελ της ταινίας του 2015, ο Ελληνοαυστραλός σκηνοθέτης σανιδώνει και πάλι το γκάζι της δράσης και ορισμένες φορές είναι απολαυστικός, αλλά ξεμένει από έμπνευση, καθώς δεν υπάρχει φρένο στην αμετροέπεια των εμβληματικών χαρακτηριστικών του «φραντσάιζ» και το σενάριο επαναλαμβάνει σχεδόν την ίδια ιστορία, τη μάχη της ανθρωπιάς απέναντι στη δυστοπία.

Παρά ταύτα, η ταινία και συναρπαστική είναι και εντυπωσιακά γυρισμένη - αποθέωση του ψυχαγωγικού σινεμά - και διαθέτει τους γνώριμους γραφικούς κακούς, θεαματικότατα κυνηγητά, σκηνές δράσης που κόβουν την ανάσα και βεβαίως, τη γοητευτική deja vu εικόνα ενός δυστοπικού μέλλοντος.

Το στόρι μας πάει πίσω, όταν η Furiosa ήταν ένα πανέξυπνο, δυνατό κοριτσάκι και ζούσε με την μητέρα της και τη μικρή της αδελφή σε μία μικρή πράσινη Εδέμ - το μοναδικό μέρος που είχε διασωθεί από την μόλυνση και την καταστροφή του πλανήτη, με τους λιγοστούς κατοίκους του να την κρύβουν από τους πολεμοχαρείς άγριους της ερήμου. Η Furiosa σε μια βόλτα της, θα βρεθεί απέναντι από μηχανόβιους, οι οποίοι θα την αρπάξουν για να την προσφέρουν στον σαδιστή ηγέτη τους Ντεμέντους. Αυτός θα σκοτώσει τη μητέρα της και η Furiosa θα ορκιστεί εκδίκηση. Τα χρόνια περνούν και ο Ντεμέντους προσπαθεί να γίνει ο απόλυτος άρχοντας της Ερήμου, πολεμώντας τον Αθάνατο Τζο. Η Furiosa θα βρεθεί ανάμεσα στους δυο τυράννους και στην ανελέητη μάχη τους, διατηρώντας όμως πάντα τη θέλησή της για εκδίκηση.

Όπως είπαμε, όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του έπους Mad Max βρίσκονται στη μεγάλη οθόνη, με κυριότερο αυτό της απειλής, που παραμονεύει παντού, σε έναν άκρως επικίνδυνο κόσμο. Πειρατές, εγκληματίες, ταραγμένοι διανοητικά, καλυμμένοι από μέταλλο και δέρμα, τατουάζ και θηριώδεις μηχανές και οπλοφορώντας με πολυβόλα και μπαζούκας, περιφέρονται σε επιβλητικά και άγρια τοπία, με τα εφέ να οργιάζουν. Και μαζί δηλητηριώδες χιούμορ, σινεφιλικές αναφορές και χορογραφημένες σκηνές δράσης και βίας ολοκληρώνουν το υπερθέαμα.

Ωστόσο, το φιλμ κάποια στιγμή φαίνεται να κολλάει στην άμμο, καθώς ο Μίλερ υποβιβάζει τη σημασία του σεναρίου και του στοχασμού που διέθεταν οι προηγούμενες ταινίες, και παρασύρεται από την ακατάπαυστη δράση και το σκηνοθετικό μεγαλείο.

Ένα μεγαλείο που εμποδίζει και την ανάπτυξη του χαρακτήρα της Furiosa, παρότι αρχικά χτίζει ένα ενδιαφέρον προφίλ και μία γυναικεία προσέγγιση στο μύθο, κάτι που εγκαταλείπει στη συνέχεια. Η πρωταγωνίστρια Άνια Τέιλορ – Τζόι, που δεν είναι αδιάφορη, αλλά λίγη μπροστά στην Θερόν, τα καταφέρνει ως ένα βαθμό, όπως και ο Κρις Χέμσγουορθ, στον ρόλο του Ντεμέντους. Κακά τα ψέματα, ο αμίλητος τρελο-Μέλ θα είναι πάντα το έμβλημα.

Καθώς ο κόσμος καταρρέει, η νεαρή Φουριόζα αρπάζεται πέφτει στα χέρια της μεγάλης Ορδής Μηχανόβιων με επικεφαλής τον πολέμαρχο Ντεμέντους. Καθώς περιπλανιούνται στην άγονη γη, καταλήγουν στην Ακρόπολη που βρίσκεται υπό την ηγεμονία του Αθάνατου Τζο.

