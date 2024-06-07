Με αφορμή την 30ή επέτειο κυκλοφορίας της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», η Disney δίνει την δυνατότητα στους θαυμαστές της να ξαναζήσουν τη μαγεία της, στην μεγάλη οθόνη.

Αποτελεί την 32η ταινία μεγάλου μήκους στον εντυπωσιακό κατάλογο του στούντιο, έχοντας αποφέρει κέρδη 986 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως από την ημέρα προβολής της.

‘THE LION KING’ will be re-released in theaters on July 12 to celebrate the film’s 30th anniversary. pic.twitter.com/5Hn6meDMzS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 6, 2024

Ήταν η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις για το 1994 και η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών πίσω από το «Jurassic Park».

Σε σκηνοθεσία των Roger Allers και Rob Minkoff, το σενάριο των Irene Mecchi, Jonathan Roberts και Linda Woolverton, ακολουθεί το νεαρό λιοντάρι Σίμπα που θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για το θάνατο του πατέρα του, να εξορίζεται από τη ζούγκλα κι να εγκαταλείπει το δικαίωμά του να γίνει ο επόμενος βασιλιάς της.

Το φωνητικό καστ περιλάμβανε τους Μάθιου Μπρόντερικ (Matthew Broderic)k ως Simba, Τζέρεμι 'Αιρονς (Jeremy Irons) ως Scar, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς (James Earl Jones) ως Mufasa, Νέιθαν Λέιν (Nathan Lane) ως Timon και Έρνι Σαμπέλα (Ernie Sabella) ως Pumbaa, μεταξύ άλλων.

Return to Pride Rock this summer. Celebrate the 30th anniversary of The Lion King and experience it in theaters beginning July 12. pic.twitter.com/iFScZjeKEt — The Lion King (@disneylionking) June 6, 2024

Το βραβευμένο με Όσκαρ σάουντρακ, με την υπογραφή των Έλτον Τζον, Χανς Ζίμερ και Τιμ Ράις πούλησε σχεδόν 5 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο την χρονιά της κυκλοφορίας του και το «Can You Feel the Love Tonight» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν η ταινία θα προβληθεί σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως. Ωστόσο, στους αμερικανικούς κινηματογράφους ο «Βασιλιάς των Λιονταριών» θα βρυχάται ξανά από τις 12 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

