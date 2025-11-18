Ο Κίφερ Σάδερλαντ σε συζητήσεις για το θρίλερ εκδίκησης «Hour of Reckoning»

Ο θρυλικός πρωταγωνιστής των σειρών «24» και «Designated Survivor», Κίφερ Σάδερλαντ (Kiefer Sutherland), βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο υψηλών οκτανίων θρίλερ εκδίκησης «Hour of Reckoning».

Το πρότζεκτ φέρει την υπογραφή στην παραγωγή των Midnight Express, Southpaw και Thunder Road, του στούντιο που βρίσκεται πίσω από τα επιτυχημένα franchise «John Wick» και «Sicario».

Ο Βον Στάιν (Vaughn Stein) αναλαμβάνει τη σκηνοθετική επιμέλεια σε σενάριο του Τσακ Χάστμαϊρ (Chuck Hustmyre).

Το «Hour of Reckoning» εστιάζει σε έναν «συνταξιούχο αστυνομικό (Σάδερλαντ) που επιστρέφει στη γενέτειρά του για να διερευνήσει τον μυστηριώδη θάνατο του αδελφού του και αποκαλύπτει μία αυτοκρατορία οργανωμένου εγκλήματος η οποία διευθύνεται από έναν χαρισματικό ψυχοπαθή». Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, πρόκειται «για ένα καταιγιστικό θρίλερ εκδίκησης που μετατρέπει την αναζήτηση της αλήθειας ενός ανθρώπου σε έναν πόλεμο εναντίον της διαφθοράς».

«Η ταινία είναι μία σκληρή και παράλληλα βαθιά ανθρώπινη ιστορία — ένα σύγχρονο γουέστερν για τη δικαιοσύνη, την ενοχή και τη λύτρωση. Αφορά έναν άνθρωπο που στέκεται μόνος του απέναντι στην παρακμή και τη βία και ο Κίφερ προσδίδει το βάρος και την ψυχή που το κάνουν αληθινό», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Σάδερλαντ αυτή τη περίοδο βρίσκεται στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Λικ Μπεσόν (Luc Besson) «Father Joe» στο πλευρό του Αλ Πατσίνο (Al Pacino).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.