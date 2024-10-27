Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναόμι Γουότς, ο διάσημος αστέρας του κινηματογράφου Μπιλ Μάρεϊ και ο Bing, ένας τεράστιος λευκός «γερμανικός μολοσσός» πρωταγωνιστούν στην νέα ταινία «The Friend» σε σενάριο και σκηνοθεσία των Σκοτ Μακγκίχι και Ντέιβιντ Σίνγκελ.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα που έχει γράψει η Αμερικανίδα με ρίζες από τον Παναμά και τη Γερμανία συγγραφέας Σίγκριντ Νιούνεζ. Το βιβλίο απέσπασε το Αμερικανικό Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας το 2018 ενώ πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στη λίστα των New York Times με τα «100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα».

Το «Friend», εστιάζει «στην Ιris μία συγγραφέα και δασκάλα η οποία απολαμβάνει τη μοναχική της ζωή στη Νέα Υόρκη». Η ηρεμία της όμως διαταράσσεται όταν ο στενός της φίλος και μέντορας της πεθαίνει ξαφνικά, αφήνοντάς της ως κληρονομιά τον αγαπημένο του σκύλο, βάρους 150 κιλών. Ο Apollo πέρα από τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργεί στην καθημερινότητά της, λειτουργεί και ως μια υπενθύμιση των λανθασμένων επιλογών που έκανε ο φίλος της κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά και μετά το θάνατό του.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Ανν Ντόουντ, Σάρα Πίτζεον, Κόνστανς Γου, Κάρλα Γκουτζίνο και Νόμα Ντουμεζουένι.

Η Bleecker Street έχει αναλάβει τη διανομή της ταινίας στην Βόρεια Αμερική όπως και το 2021 με το δράμα «Montana Story» των Χάλεϊ Λου Ρίτσαρντσον και Όουεν Τιγκ.

«Το "The Friend" είναι μια αυθεντική ιστορία της Νέας Υόρκης, με απίστευτη γραφή και συναισθηματικές ερμηνείες που υμνούν τη δύναμη της φιλίας, την αντιμετώπιση της απώλειας και κυρίως τη μοναδική στήριξη που προσφέρουν τα ζώα» ανέφερε σε δήλωσή του ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Bleecker Street, Άντριου Κάρπεν.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

