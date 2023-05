«The Color Purple»: Το remake έρχεται με… μιούζικαλ διαθέσεις - Δείτε το trailer της ταινίας

Η Warner Bros. κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «The Color Purple(Το Πορφυρό Χρώμα)» σε σκηνοθεσία του Μπλιτζ Μπαζαγούλε δίνοντας μία πρώτη ματιά στη συγκινητική ιστορία της Σίλι, μιας νεαρής Αφροαμερικανίδας που ζει στο Νότο στις αρχές του 20ού αιώνα και έχει κακοποιηθεί τόσο από τον πατέρα όσο και από τον σύζυγό της.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ και οι Στίβεν Σπίλμπεργκ, Σκοτ Σάντερς και Κουίνσι Τζόουνς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την νέα κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ βασισμένο στο βιβλίο της Άλις Γουώκερ του 1982.

Σημειώνεται ότι ο Σπίλμπεργκ μετέφερε το βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα τρία χρόνια μετά από την έκδοσή του στην μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστριες τις Όπρα Γουίνφρεϊ και Γούπι Γκόλντμπεργκ κερδίζοντας 11 υποψηφιότητες για Οσκαρ.

Όπως αναφέρει το Variety στην επιτυχημένη του πορεία στο θεατρικό σανίδι το 2005 συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες για Τόνι, ενώ το 2016 κέρδισε δύο βραβεία Τόνι, ένα εκ των οποίων για την ερμηνεία της Σίνθια Ερίβο στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

