«The Color Purple»: Δείτε το δεύτερο trailer με πρωταγωνίστρια την Taraji P. Henson Cinema 11:49, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων