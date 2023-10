«The Thin Man»: Οι εταιρείες παραγωγής των Brad Pitt και Margot Robbie συζητούν για το ριμέικ της ταινίας Cinema 11:35, 11.10.2023 linkedin

Οι δύο εταιρείες παραγωγής δεν έχουν συζητήσει ακόμη για το κάστινγκ της ταινίας, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας της SAG-AFTRA