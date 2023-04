The Clearing: Έρχεται νέο ψυχολογικό θρίλερ στο Hulu και είναι καλό - Δείτε το trailer

Το Hulu θα κυκλοφορήσει ένα νέο αυστραλιανό θρίλερ με τίτλο «The Clearing» στις 24 Μαΐου 2023. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του J.P. Pomare, η υπόθεση εξερευνά τον σκοτεινό και ανησυχητικό κόσμο των αιρέσεων στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Η σειρά των οκτώ επεισοδίων ακολουθεί μια γυναίκα που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν της προκειμένου να σταματήσει την απαγωγή και τον εξαναγκασμό αθώων παιδιών στο μέλλον.

Το trailer υπόσχεται ένα στοιχειωμένο και αγωνιώδες ταξίδι, καθώς η σειρά εμβαθύνει στα ψυχολογικά και συναισθηματικά τραύματα των χαρακτήρων της. Η ιστορία θολώνει τα όρια μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, πραγματικότητας και εφιάλτη, καθώς εξερευνά τους βαθιά ριζωμένους φόβους και τις ανησυχίες που οδηγούν τους ανθρώπους να ενταχθούν σε αιρέσεις και να διαπράξουν αποτρόπαιες πράξεις.

Το καστ αποτελείται από τους Teresa Palmer, Miranda Otto και Guy Pearce, μαζί με τους ανερχόμενους αστέρες Hazem Shammas, Mark Coles-Smith, Kate Mulvany και Julia Savage. Τη σκηνοθεσία του «The Clearing» υπογράφουν οι Jeffrey Walker και Gracie Otto, ενώ τη σειρά δημιούργησαν και έγραψαν οι Elise McCredie και Matt Cameron και το σενάριο υπογράφει ο Osamah Sami.

