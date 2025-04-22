The Accountant 2 - Νέο τρέιλερ

Η Amazon MGM έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη γεμάτο ένταση τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία "The Accountant 2", λίγο πριν από την πρεμιέρα στις αίθουσες, με πρωταγωνιστή τον Μπεν Άφλεκ.

Η ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 24 Απριλίου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπεν 'Αφλεκ (Ben Affleck) επιστρέφει στον ρόλο του ιδιοφυούς λογιστή Christian Wolff και επανενώνεται με τον αδελφό του Brax, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Μπέρνταλ (Jon Bernthal), μετά τη μυστηριώδη δολοφονία του Raymond King (Τζέι Κέι Σίμονς).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «όταν ένας παλιός γνώριμος δολοφονείται αφήνοντας πίσω του ένα μυστηριώδες μήνυμα με τη φράση «βρες τον λογιστή», ο Christian Wolff δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος».

Το καστ συμπληρώνουν οι Σίνθια Αντάι-Ρόμπινσον (Cynthia Addai-Robinson), Ρόμπερτ Μόργκαν (Robert Morgan), 'Αλισον Ρόμπερτσον (Allison Robertson), Ντανιέλα Πινέδα (Daniella Pineda) και 'Αντριου Χάουαρντ (Andrew Howard).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «The Accountant» που κυκλοφόρησε το 2016 από τη Warner Bros, ήταν μια επιτυχία-έκπληξη, σημειώνοντας εισπράξεις άνω των 155 εκατομμυρίων δολαρίων με προϋπολογισμό 44 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει και πάλι ο Γκάβιν Ο' Κόνορ (Gavin O'Connor) ενώ το σενάριο είναι του Μπιλ Ντουμπούκ (Bill Dubuque). Στην παραγωγή βρίσκεται ο 'Αφλεκ και ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) για λογαριασμό της Artists Equity και μαζί τους είναι η Λινέτ Χάουελ Τέιλορ (Lynette Howell Taylor) για την 51 Entertainment και ο Μαρκ Γουίλιαμς (Mark Williams).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

