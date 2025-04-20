Η Briarcliff Entertainment όρισε την πρεμιέρα του αστυνομικού θρίλερ «Sovereign», βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, για τις 20 Ιουνίου.

Η ταινία συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό πρωταγωνιστικό καστ με τους Ντένις Κουέιντ (Dennis Quaid), Νικ Όφερμαν (Nick Offerman) και Τζέικομπ Τρέμπλεϊ (Jacob Tremblay).

Αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία ενός πατέρα και γιου (που υποδύονται οι Όφερμαν και Τρέμπλεϊ αντίστοιχα), οι οποίοι είναι μέλη των «Κυριαρχών Πολιτών» μιας ομάδας ακραίας αντικυβερνητικής.

«Το ταξίδι τους ανά την επικράτεια που τους φέρει αντιμέτωπους με τον τοπικό αρχηγό της αστυνομίας, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ντένις Κουέιντ. Η μεταξύ τους σύγκρουση θα κλιμακωθεί ραγδαία σε ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό με ολέθριες συνέπειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.