Η «Χιονάτη» απαγορεύτηκε στον Λίβανο λόγω της Γκαλ Γκαντότ

Απαγορεύτηκε η προβολή της live-action ταινίας της Disney «Η Χιονάτη» στις κινηματογραφικές αίθουσες του Λιβάνου, λόγω της παρουσίας στο καστ, της Ισραηλινής ηθοποιού Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει τον ρόλο της Κακιάς Βασίλισσας.

Η απαγόρευση αποφασίστηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Αχμάντ Αλ-Χατζάρ, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προέβη στην ενέργεια αυτή μετά από παρότρυνση της επιτροπής λογοκρισίας κινηματογράφου και μέσων ενημέρωσης της χώρας, εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο αμάχων.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Italia Films της εταιρείας διανομής των ταινιών της Disney στην ευρύτερη περιοχή, με έδρα τη Βηρυτό, επισήμανε στο Variety, ότι η Γκαλ Γκαντότ βρίσκεται εδώ και καιρό στη «λίστα» σχετικά με το μποϊκοτάζ ισραηλινών προϊόντων και προσώπων. Όπως τόνισε καμία ταινία με τη συμμετοχή της δεν έχει προβληθεί ποτέ στις λιβανέζικες αίθουσες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από την πλευρά της ηθοποιού σχετικά με την απόφαση αυτή.

Επίσης, ο εκπρόσωπος της Italia Films διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απαγόρευση της ταινίας και στο Κουβέιτ.

Η απαγόρευση της «Χιονάτης» έρχεται σε συνέχεια μιας ανάλογης κίνησης από τις αρχές της χώρας περίπου δύο μήνες νωρίτερα, όταν η ταινία της Marvel «Captain America: Brave New World» δεν επετράπη να προβληθεί λόγω της παρουσίας στο καστ της Ισραηλινής ηθοποιού Σίρα Χας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

