Έπειτα από έναν καταιγισμό ταινιών τους δυο προηγούμενους μήνες, η έξοδος του Πάσχα και η κατάνυξη των ημερών, φρενάρει τη διανομή, με μόνο τρεις πρεμιέρες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι, οι ελάχιστοι που θα επιμείνουν κινηματογραφικά, θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο δραματικό «Όνειρα Ιλουστρασιόν», του Ελάιτζα Μπάινουμ, την ταινία τρόμου «Αμαρτωλοί», του Ράιαν Κούγκλερ και τη γαλλική περιπέτεια για όλη την οικογένεια «Μικρό μου Πάντα», του Ζιλ ντε Μεστρ.

Όνειρα Ιλουστρασιόν

(“Magazine Dreams”) Δραματική ταινία, αμερικάνικης παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Ελάιτζα Μπάινουμ, με τους Τζόναθαν Μέιτζορς, Χέιλι Μπένετ, Τέιλορ Πέιτζ, Μάικλ Ο’Χερν, Χάρισον Πέιτζ, Μπράντλεϊ Στράικερ κα.

Πίσω από τα υπερφορτωμένα μούσκουλα μπορεί να υπάρχει ένα ανθρώπινο δράμα. Αυτό μας καταδεικνύει ο Ελάιτζα Μπάινουμ με τούτο το δράμα του, που περιγράφει την ψυχολογική και σωματική οδύσσεια ενός νεαρού μαύρου, έτοιμου να κάνει τα πάντα, για να γίνει εξώφυλλο σε ιλουστρασιόν περιοδικά, ως ο κορυφαίος μπόντι μπίλντερ, να ξεφύγει από τη μιζέρια του, να υποτάξει την αδικία που υφίσταται, την απαξίωση, τον ρατσισμό.

Αν και το θέαμα ενός μποντιμπιλντερά, που οι μύες του είναι έτοιμοι να εκραγούν στην προσπάθειά του να γνωρίσει την καταξίωση, μπορεί να προκαλεί την απέχθεια, όπως ένα σπλάτερ β διαλογής, το φιλμ του Ελάιτζα Μπάινουμ («Καλοκαιρινές Νύχτες») προχωράει πιο βαθιά από την επιφάνεια του καλογυαλισμένου σώματος, για να αναδείξει τα προσωπικά αδιέξοδα, την αποξένωση, τη σκληρότητα, στα όρια της βαναυσότητας, της ζωής.

Ο Κίλιαν Μάντοκ ονειρεύεται να γίνει μπόντι μπίλντερ παγκοσμίου φήμης και να κοσμήσει τα εξώφυλλα περιοδικών. Ζει μια μοναχική, αυστηρά πειθαρχημένη ζωή, δουλεύει σε ένα παντοπωλείο, ενώ το αδιάκοπο κυνήγι της τελειότητας τον ωθεί όλο και περισσότερο προς την αυτοκαταστροφή. Ωστόσο, πίσω από την εμμονή της κατάκτησης της φήμης, ο Κίλιαν, που φροντίζει τον άρρωστο παππού του και δέχεται υπομονετικά ορισμένα ρατσιστικά περιστατικά εις βάρος του, κρύβει την απελπισμένη ανάγκη του για ανθρώπινη επαφή. Κάτι που θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο η σεξουαλική του δυσλειτουργία, αλλά και ο θυμός του για μια κοινωνία που τον αγνοεί επιδεικτικά.

Ο Μπάινουμ, που προσεγγίζει το στόρι και τον ήρωά του ως έναν άλλον «Ταξιτζή» του Σκορσέζε, προσπαθεί να φωτίσει τους λόγους που ωθούν σε αυτή την καταστροφική πορεία τον Κίλιαν, έναν άνθρωπο, απ’ τους πολλούς που βρίσκονται στα όρια του συστήματος -και της χρησιμότητάς τους προς αυτό - και του περιθωρίου.

Τα βάσανα στα οποία υποβάλει το σώμα του, για να αποκτήσει το «κορμί», ξεκινούν από την ατελείωτη σαδιστική προπόνηση, την αυστηρότητα, τη διατροφική τρέλα των 6.000 θερμίδων την ημέρα, μέχρι και τις ενέσεις που χτυπά για να φουντώσουν ακόμη περισσότερο τα μούσκουλά του, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι αυτή η αρρωστημένη εμμονή τον οδηγεί στην καταστροφή.

Με φόντο μια διαλυμένη χώρα, μία κατακερματισμένη κοινωνία, ο Κίλιαν δεν καταλαβαίνει ότι έχει γίνει ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του και πως το χτίσιμο του κορμιού του, συμβάλει στην ψυχολογική του κατάρρευση, ότι όσα ιλουστρασιόν εξώφυλλα και να αποκτήσει, θα παραμένει ένας αναλώσιμος του αμερικάνικου καπιταλιστικού συστήματος.

Η ταινία, που έχει το ενδιαφέρον της, αν και ορισμένες φορές χάνει τη συνοχή της, στέκεται περισσότερο απ’ όσο αντέχει κανείς στην παραμόρφωση του σώματος και θολώνει η κοινωνική της κριτική, διαθέτει και μια ιδιαιτέρως καλή ερμηνεία από τον Τζόναθαν Μέιτζορς, που καταφέρνει να αποδώσει τις αποχρώσεις της ψυχολογίας του, να κοιτάξει την κάμερα και να αναδείξει το υπαρξιακό του αδιέξοδο και φυσικά τη μετατροπή του «αμερικάνικου ονείρου» σε εφιάλτη.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ο Κίλιαν Μάντοκ ονειρεύεται να γίνει μπόντι μπίλντερ παγκοσμίου φήμης και να μπει στα εξώφυλλα περιοδικών. Ζει μια μοναχική, αυστηρά πειθαρχημένη ζωή, ενώ το αδιάκοπο κυνήγι της τελειότητας τον ωθεί όλο και περισσότερο προς την καταστροφή.

Αμαρτωλοί

(“Sinners”) Ταινία τρόμου, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ράιαν Κούγκλερ, με τους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Χέιλι Στάινφελντ, Μάιλς Κάτον, Τζακ Ο’Κόνελ, Γούνμι Μοσάκου, Τζέιμι Λόουσον, Λι Τζουν Λι κα.

Ένα θρίλερ εποχής, τοποθετημένο στον αμερικάνικο νότο της δεκαετίας του ‘30, που μετατρέπεται σε ταινία τρόμου, με τα βαμπίρ να βγαίνουν παγανιά, σίγουρα θα κεντρίσει το ενδιαφέρον και των φαν των horror και αυτών της χορταστικής περιπέτειας. Με την υπογραφή του Ράιαν Κούγκλερ, που έχει γίνει γνωστός με τα πετυχημένα φραντσάιζ «Black Panther» και «Κριντ: Η Γέννηση ενός Θρύλου» και πρωταγωνιστή σε διπλό ρόλο τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στις προηγούμενες τέσσερις ταινίες, το φιλμ υπόσχεται μία χορταστική περιπέτεια εποχής, στον ατμοσφαιρικό αμερικάνικο νότο, αλλά σαν έξτρα μπόνους και ένα καλό κομμάτι μεταφυσικού τρόμου, που καλύπτει, τουλάχιστον εμπορικά και το ευρύ κοινό του είδους.

Τη δεκαετία του ΄30, στον αμερικάνικο νότο και συγκεκριμένα στον Μισισιπή, επιστρέφουν δυο μαύρα δίδυμα αδέλφια, προσπαθώντας να αφήσουν πίσω το ταραγμένο παρελθόν τους, για να κάνουν μία νέα αρχή. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμένουν και στη γενέτειρά τους, τους περιμένει ένα μεγαλύτερο κακό, τα αιμοδιψή βαμπίρ.

Το φιλμ, είναι πράγματι καλογυρισμένο, μέχρι ένα σημείο τηρεί τις υποσχέσεις που δίνει από τα πρώτα πλάνα, αναπλάθει σωστά την υγρή ατμόσφαιρα του γοητευτικού αμερικάνικου νότου, έχει δυνατές μπλουζ μουσικές και ωραία ανασύσταση εποχής, προϊόν της φροντισμένης καλλιτεχνικής διεύθυνσης, καθώς κι ένα ευπρόσωπο καστ, του οποίου ηγείται ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.

Στην πιο προσωπική ταινία του, ο Κούγκλερ, αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία των μαύρων προγόνων του, αλλά και στη μαύρη αμερικάνικη μουσική, ενώ προσπαθεί να χωρέσει, ανάμεσα σε αυτό το ανακάτεμα ειδών και υφών και το σχόλιο για την υπαρξιακή αναζήτηση της ρίζας του και την καταπίεση των μαύρων, με τα λευκά βαμπίρ να δίνουν και την απάντηση σε όλα.

Η ταινία, είναι σίγουρο ότι θα διχάσει με την επιλογή να κατευθυνθεί στον τρόμο και στα βαμπίρ, αν και το συνταίριασμα που έχει κάνει ο Κούγκλερ είναι ικανοποιητικό, παρότι μάλλον ρίχνει το συνολικό αποτέλεσμα, ειδικά για τους θεατές, που θα ήθελαν κάτι πιο χειροπιαστό, πέρα από υπερβολές και εικόνες σπλάτερ. Άλλωστε τα βαμπίρ που καταπίεσαν και καταπιέζουν τους μαύρους και τους αδυνάτους στην Αμερική, δεν χρειάζεται να ρουφούν αίμα με το καλαμάκι, έχουν κι άλλους τρόπους, πολύ πιο δημιουργικούς και αποτελεσματικούς.

Καλός για μια ακόμη φορά ο Τζόρνταν, κάτι παραπάνω από ικανοποιητικοί οι καρατερίστες δίπλα του, ενώ ιδιαιτέρως γοητευτική και η μουσική που έχει γράψει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Λούντβιχ Γιόρανσον.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Δεκαετία του 1930, αμερικανικός νότος. Προσπαθώντας να αφήσουν πίσω το ταραγμένο παρελθόν τους, δύο δίδυμα αδέρφια επιστρέφουν στη γενέτειρά τους, ώστε να κάνουν μια νέα αρχή, για να ανακαλύψουν πως ένα ακόμη μεγαλύτερο κακό τούς περιμένει εκεί.

Το Μικρό μου Πάντα

(“Moon le Panda”) Περιπέτεια, γαλλικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ζιλ ντε Μεστρ, με τους Νοέ Λιου Μαρτάν, Σύλβια Τσανγκ, Γε Λιου, Νίνα Λιου Μαρτάν, Αλεξάντρα Λαμί κα.

Με μια ακόμη περιπέτεια για όλη την οικογένεια και την ανάπτυξη μίας φιλίας μεταξύ ενός παιδιού κι ενός χαριτωμένου πάντα, επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη ο Ζιλ ντε Μεστρ, ο οποίος πριν επτά χρόνια μας είχε παρουσιάσει κάτι παρόμοιο, το γλυκό αλλά αδιάφορο, «Το Κορίτσι και το Λιοντάρι». Εδώ, ένα μικρό αγόρι που θα πάει να μείνει στο σπίτι της γιαγιάς του σε κάποιο κινεζικό βουνό, θα συνδεθεί με ένα πάντα για να ζήσει μία μεγάλη περιπέτεια που θα αλλάξει τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του.

Το προσχηματικό σενάριο, θα φέρει και πάλι ένα παιδί κοντά στη μύηση της άγριας φύσης και της ειλικρινούς φιλίας, ενώ στο φιλμ αυτό που αξίζει περισσότερο είναι η κινηματογράφηση και η ένταξη στο στόρι του πάντα, ενός εμβληματικού ζώου της ασιατικής πανίδας, γνωστού για την τρυφερότητά του και την αθωότητά του.

Ωστόσο, όλα στην ταινία δείχνουν ψεύτικα, οι ερμηνείες δεν πείθουν, παρά την εμφάνιση σε δεύτερο ρόλο της Αλεξάντρα Λαμί, ενώ η αφήγηση αναδεικνύει με απλοϊκό τρόπο τη σχέση ανθρώπου και άγριας φύσης, καλοσύνης και αλληλεγγύης.

Οι ερμηνείες των Νοέ Λιου Μαρτάν, Σύλβια Τσανγκ, Γε Λιου και της έμπειρης Αλεξάντρα Λαμί μοιάζουν με καρικατούρες των χαρακτήρων που υποδύονται, καθώς μένουν αβοήθητοι και από τους κακογραμμένους διαλόγους.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά, με τις φωνές των Χριστίνα Παπαδοπούλου, Έρικα Μπεγέτη, Αύρα Πέτρου, Μαριλένη Σταύρου, Μιχάλης Καζάκας, Aρης Κυπριανού, Μαριάν Κυπριανού κα.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ο Τιαν είναι δώδεκα ετών όταν τον στέλνουν στη γιαγιά του λόγω των κακών σχολικών του αποτελεσμάτων. Μακριά από την πόλη, στα μυστηριώδη κινεζικά βουνά, γίνεται κρυφά φίλος με ένα πάντα που το ονομάζει Φεγγάρι. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας απίστευτης περιπέτειας που πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του.

