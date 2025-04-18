Ο Ράιαν Γκόσλινγκ πρωταγωνιστής σε μια νέα ταινία Star Wars το 2027

Μετά την επιτυχία του blockbuster "Barbie", όπου ενσάρκωνε τον Κεν, ο Αμερικανός ηθοποιός Ράιν Γκόσλινγκ θα πρωταγωνιστήσει σε μία νέα ταινία του έπους «Πόλεμος των Άστρων» (Star Wars), που αναμένεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάιο του 2027.
Η ταινία "Star Wars: Starfighter" θα εκτυλίσσεται «περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του Star Wars, επεισόδιο IX: η Άνοδος του Skywalker», που κυκλοφόρησε το 2019, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία παραγωγής Lucasfilms, θυγατρική της Disney, σε μια εκδήλωση Star Wars Celebration στην Ιαπωνία.
Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σον Λέβι ("Deadpool & Wolverine", "Stranger Things"), η ταινία θα είναι «μια εντελώς νέα περιπέτεια με ολοκαίνουργιους χαρακτήρες, τοποθετημένη σε μια χρονική περίοδο που δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί στη μεγάλη οθόνη». Η παραγωγή της θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2025.
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, που θα υποδυθεί έναν «ολοκαίνουργιο χαρακτήρα» στο σύμπαν του Πολέμου των Άστρων και ο Σον Λέβι έκαναν μια εμφάνιση- έκπληξη κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης στην Ιαπωνία, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό.
