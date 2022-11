«Something from Tiffany’s»: Η Zoey Deutch πρωταγωνιστεί στο νέο χριστουγεννιάτικο rom-com

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Δεκεμβρίου

Mε τόσες ανακοινώσεις αυτές τις ημέρες για χριστουγεννιάτικες κωμωδίες και ρομαντικές κομεντί, μπορούμε πλέον να αντιληφθούμε ότι η εορταστική περίοδος έχει πλέον ξεκινήσει. Τον ρυθμό δίνουν οι αγαπημένοι μας ηθοποιοί, που επιστρέφουν στο αγαπημένο είδος των rom-com και προσφέρουν έναν αέρα ανανέωσης στι συμβάσεις που αυτό επιβάλλει. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η νέα ταινία «Something from Tiffany’s» και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Melissa Hill.

Στο Something from Tiffany’s οι ζωές δύο αγνώστων μπλέκονται με τον πιο απρόσμενο τρόπο

Στην αρχή της ταινίας γνωρίζουμε την Rachel, την οποία υποδύεται η Zoey Deutch. H Rachel έχει κολλήσει μέσα σε μία σχέση μέσα στην οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη και δεν ξέρει αν θέλει να κάνει το επόμενο βήμα. Παράλληλα, γνωρίζουμε και τον Ethan ο οποίος είναι επίσης σε σχέση και φαίνεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα και να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Η κατάσταση όμως μπερδεύεται όταν ο Ethan και το αγόρι της Rachel επισκέπτονται το ίδιο κατάστημα Tiffany’s την ίδια μέρα. Ο Ethan αγοράζει ένα δαχτυλίδι για τη σύντροφό του και το αγόρι της Rachel ένα ζευγάρι σκουλαρίκια για την ίδια. Ωστόσο, οι αγορές τους μπερδεύονται και καταλήγουν ο ένας με το δώρο του άλλου. Το συνειδητοποιούν βέβαια όταν είναι πια πολύ αργά και έχουν δώσει τα δώρα στις συντρόφους τους. Τότε η Rachel κανονίζει να βρεθεί με τον Ethan ώστε να ανταλλάξουν τα δώρα τους. Η συνάντηση όμως αυτή αποδεικνύεται περισσότερο περίπλοκη απ’όσο θα περίμεναν και οι δυο τους αρχίζουν να αμφισβητούν όλα όσα ξέρουν για τις σχέσεις.

Όλα αυτά με φόντο την χριστουγεννιάτικη Νέα Υόρκη

Τα λαμπάκια, τα στολισμένα δέντρα και οι μουσικές που ακούγονται στους δρόμους της πόλης δημιουργούν την άκρως εορταστική ατμόσφαιρα που χρειάζεται μία ρομαντική κομεντί σαν αυτή. Η Zoey Deutch λάμπει για άλλη μία φορά, μετά το Not Okay, σε μία τέτοια ταινία αποδεικνύοντας πως πρέπει να την κατατάξουμε στις rom-com queens άμεσα.

To Something from Tiffany’s θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Δεκεμβρίου.

