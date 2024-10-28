Ο Λανς Όπενχαϊμ κάνει το ντεμπούτο του στη μυθοπλασία με την ταινία «Primetime»

Ο Aμερικανός σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Λανς Όπενχαϊμ (Lance Oppenheim) ο οποίος πρόσφατα σκηνοθέτησε τη δημοφιλή σειρά του HBO «Ren Faire», θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο στην μυθοπλασία με την ταινία «Primetime».

Θα συνεργαστεί με την Α24 και τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) ο οποίος θα έχει τον ρόλο του παραγωγού.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί, σύμφωνα με το Deadline επικεντρώνεται «σε έναν δημοσιογράφο που αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τον υπόκοσμο και καταλήγει να αλλάξει το τηλεοπτικό τοπίο για πάντα».

Το πρότζεκτ εμπνέεται από το αμερικανικό ριάλιτι του NBC «Catch a Predator» του 2000 με παρουσιαστή τον Κρις Χάνσεν (Chris Hansen).

Ο Όπενχαϊμ θα αναλάβει τα σκηνοθετικά ηνία σε σενάριο του Αρτζούν Σινγκ (Arjun Singh).

«Ήμουν απαίσιος στον αθλητισμό, οπότε βρήκα παρηγοριά στο να γυρίζω ταινίες. Συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες οι οποίες γράφονταν συνεχώς στις τοπικές εφημερίδες, αλλά ποτέ δεν γινόταν μια μεγαλύτερη έρευνα» είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Όπενχαϊμ.

«Ακόμα κι αν δεν είχα την ωραιότερη κάμερα, αν έβρισκα μια ενδιαφέρουσα ιστορία και ασχολιόμουν μαζί της έβρισκα τη φωνή μου μέσω των πρωταγωνιστών της» πρόσθεσε σε δηλώσεις του στο Variety.

Ο Πάτινσον θα είναι ένας από τους παραγωγούς μέσω της εταιρείας του «Icki Eneo Arlo» ενώ ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος θα είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.