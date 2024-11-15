Aaron Taylor-Johnson: «My name is Bond, James Bond» - Θεωρείται φαβορί για τον ρόλο

Η παράγωγος της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ, Μπάρμπαρα Μπρόκολι, σε συνέντευξή της στο Associated Press, έδωσε νέες πληροφορίες για τον επόμενο πρωταγωνιστή που θα ενσαρκώσει τον 007. «Θα είναι ένας άνδρας γύρω στα 30», τόνισε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο «να μην είναι λευκός».

Επίσης, πρόσθεσε ότι ο ηθοποιός «θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για ένα συμβόλαιο τουλάχιστον δεκαετίας». «Είναι μια μεγάλη απόφαση» συμπλήρωσε η Μπρόκολι και δήλωσε έτοιμη να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις που αναπόφευκτα έρχονται με την ανακοίνωση του νέου πρωταγωνιστή, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ντάνιελ Κρεγκ.

James Bond producer Barbara Broccoli says they are looking for a male in their 30s for the next James Bond.



They are also open to the idea of Bond being a person of color.



(Source: https://t.co/KZAgksoS6S) pic.twitter.com/yKGd1GZ2On — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 13, 2024

Ο αδελφός της και συμπαραγωγός, Μάικλ Τζ. Γουίλσον, πρόσθεσε: «Κάθε φορά που επιλέγουμε έναν νέο ηθοποιό, οι ταινίες αλλάζουν. Είναι ο ενθουσιασμός ενός νέου Μποντ και μιας νέας πορείας. Κάθε ένας από τους ηθοποιούς που ανέλαβαν τον ρόλο προσέφερε κάτι νέο και διαφορετικό».

Σε πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι ο διάσημος ηθοποιός Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον είναι το φαβορί και υποστηρίζεται ότι η παραγωγός είναι ενθουσιασμένη από το δοκιμαστικό που έκανε. Ωστόσο, η Μπρόκολι το αφήνει ανοικτό και δεν το επιβεβαιώνει. Εν τω μεταξύ, οι Τζόναθαν Πράις, Πιρς Μπρόσναν και Τζορτζ Λέιζενμπι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στον Τέιλορ-Τζόνσον, λέγοντας ότι είναι o κατάλληλος ηθοποιός για τον ρόλο.

Η τελευταία εμφάνιση του Κρεγκ στον ρόλο του δημοφιλή Βρετανού πράκτορα 007, στο «No Time to Die» του 2021, απέφερε 774 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα από το Variety ποιον θα επέλεγε για τον ρόλο, γέλασε και είπε: «Δεν με νοιάζει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.