Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Studiocanal το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Paradis Paris», στο οποίο η σκηνοθεσία της Μαρζάν Σατραπί «πλέκει» διαφορετικές μοίρες Παριζιάνων με μια πινελιά σκοτεινού χιούμορ και βαθιάς ανθρωπιάς.

Η ταινία είναι «ένα σκοτεινό χιουμοριστικό ερωτικό γράμμα στην πόλη του φωτός», με ένα εκπληκτικό καστ που περιλαμβάνει τους Monica Bellucci, Rossy de Palma, Alex Lutz, Martina García, Eduardo Noriega και Ben Aldridge.

«Τι είναι αυτό που κάνει τη ζωή να αξίζει να τη ζήσει κάποιος; Την απάντηση δίνουν μια σειρά από αλληλένδετες ιστορίες, με κάτοικους του Παρισιού οι οποίοι βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ο θάνατος τους χτυπά την πόρτα.

Μια αυτοκαταστροφική Ιταλίδα ντίβα της όπερας (Μόνικα Μπελούτσι) «ξυπνά» στο νεκροτομείο για να συνειδητοποιήσει ότι ο δικός της θάνατος πέρασε απαρατήρητος. Ένας Βρετανός κασκαντέρ (Μπεν Όλντριτζ) βρίσκεται να αμφισβητεί το ίδιο του το επάγγελμα όταν ο γιος του τραυματίζεται ενώ μια μια εκκεντρική ηλικιωμένη Κολομβιανή (Ρόσι ντε Πάλμα) συνάπτει συμφωνία με τον ίδιο τον θάνατο», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

«Ενώ ο κάθε χαρακτήρας προσπαθεί να συνδεθεί με ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία, η πόλη του φωτός, της αγάπης και των άπειρων επιλογών λάμπει πιο φωτεινή από ποτέ». Το σενάριο έχει γράψει η Γαλλοϊρανή σκηνοθέτις μαζί με τη Marie Madinier σε παραγωγή του Isaac Sharry.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.