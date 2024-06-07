Ο Αμερικανός τραγουδιστής, ράπερ, μουσικός και κινηματογραφικός παραγωγός, Φαρέλ Γουίλιαμς, παρουσιάζει την ιστορία της ζωής του μέσα από την ταινία «Piece by Piece», με τη βοήθεια των αγαπημένων LEGO.

Πρόκειται για μια «μοναδική κινηματογραφική εμπειρία», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ, Μόργκαν Νέβιλ, και «προσκαλεί το κοινό σε ένα συναρπαστικό ταξίδι που συνδυάζει τη δύναμη της μουσικής με τη γοητεία των LEGO».

«Κάθε κτίριο χτίζεται τούβλο τούβλο, τετράγωνο τετράγωνο, κομμάτι κομμάτι. Κάθε όνειρο χτίζεται με αυτόν τον τρόπο και έτσι θέλαμε να είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί και να έχει απήχηση στον κόσμο ανεξάρτητα από το ποιος είναι», δήλωσε ο διάσημος καλλιτέχνης στο Variety. «Ήθελα να τη δείτε και να πείτε: ‘Μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό'».

Μαζί του δανείζουν τις φωνές τους οι Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Justin Timberlake, Timbaland, Busta Rhymes, JAY-Z και Snoop Dogg.

Tο πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε από τη Focus Features ξεκινά με τον βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή σε ένα κινηματογραφικό πλατό να είναι λέει την ιδέα του στον Νέβιλ, ενώ το «συνοδεύουν» μερικά από τα επιτυχημένα τραγούδια του όπως το διάσημο «Happy».

«Ξέρετε τι θα ήταν ωραίο; Aν λέγαμε την ιστορία μου με κομμάτια Lego», λέει χαρακτηριστικά στον σκηνοθέτη και συνεχίζει: «Απλά να είσαι θετικός».

Η ταινία είναι μια συνεργασία της δημιουργικής ομάδας του καλλιτέχνη «I Am Other» μαζί με την εταιρεία παραγωγής του Νέβιλ «Neville Tremolo Productions» και την LEGO Group.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

