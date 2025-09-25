«Wicked: For Good»: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer της ταινίας

Δόθηκε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Wicked: For Good», της συνέχειας της κινηματογραφικής μεταφοράς του διάσημου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ. Οι υποψήφιες για Όσκαρ πρωταγωνίστριες Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζον Μ. Τσου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «η Elphaba ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, ζει εξόριστη στο δάσος ενώ συνεχίζει τον αγώνα της για την απελευθέρωση των Σιωπηλών ζώων του Οζ. Ταυτόχρονα προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια που γνωρίζει για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ). Από την άλλη η Glinda έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού για ολόκληρο το Οζ. Ζει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης και απολαμβάνει τα προνόμια της δημοτικότητάς της. Με τις οδηγίες της Madame Morrible (Μισέλ Γιο) αναλαμβάνει επίσης να καθησυχάσει όλους τους κατοίκους πως όλα βαίνουν καλώς, υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου».

Το σενάριο υπογράφουν οι Γουίνι Χολτζμαν και Ντάνα Φοξ, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Τζόναθαν Μπέιλι, Ίθαν Σλέιτερ, Μπόουεν Γιανγκ, Μαρίσα Μποντ, Πίτερ Ντίνκλατζ, Μπρόουιν Τζέιμς και Μάικλ Γκουαρνέρα.

Το «Wicked: For Good» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «Wicked», που κέρδισε πάνω από 750 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και απέσπασε 2 Όσκαρ, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Πηγή: skai.gr

