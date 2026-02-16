«Milo»: Η Μαριόν Κοτιγιάρ ξανά υπό τις οδηγίες της Νικόλ Γκαρσία σε ένα γουέστερν μυστηρίου

Η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις, Νικόλ Γκαρσία, μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη νέα της ταινία με τίτλο «Milo», στην οποία συνεργάζεται ξανά με τη βραβευμένη με Όσκαρ Μαριόν Κοτιγιάρ. Η Studiocanal έχει ήδη ξεκινήσει τις πωλήσεις της ταινίας στο πλαίσιο του European Film Market (EFM) στο Βερολίνο.

Η πρωταγωνίστρια του «La Vie en Rose», υποδύεται μια μοναχική γυναίκα που φτάνει σε μια ήσυχη επαρχιακή πόλη της γαλλικής επαρχίας Ντρομ και πιάνει δουλειά σε ένα τοπικό καφέ, σύμφωνα με το Deadline.

«Είναι μια ξένη, περιτριγυρισμένη από ένα πέπλο μυστηρίου. Θυμίζει τους χαρακτήρες των γουέστερν που καταφθάνουν στην πόλη από το πουθενά, μόνο που εδώ, στη θέση του άνδρα, έχουμε μια γυναίκα», ανέφερε η σκηνοθέτις, προσθέτοντας: «Καθώς η πλοκή ξετυλίγεται, το βίαιο παρελθόν της ως πολιτική ακτιβίστρια και ο χρόνος που βρέθηκε στη φυλακή έρχονται σταδιακά στο φως, αποκαλύπτοντας το αληθινό κίνητρο της εγκατάστασής της στην περιοχή».

Τη σταρ πλαισιώνουν ο Τεοντόρ Πέλεριν, η Λορ Κάλαμι και ο πρωταγωνιστής της μεγάλης εισπρακτικής επιτυχίας του 2025, «A Little Something Extra», Αρτούς (Artus). «Παραμένει μια σχετικά νέα γυναίκα με την προοπτική μιας «δεύτερης ευκαιρίας» στη ζωή της. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πώς μπορεί κανείς να ανασυγκροτηθεί μετά από ένα τόσο ισοπεδωτικό παρελθόν», συμπλήρωσε η Γκαρσία, η οποία συνέγραψε το πρωτότυπο σενάριο με τον επί σειρά ετών συνεργάτη της, Ζακ Φιέσι, τη Λορέτ Πολμάνς και τον βραβευμένο με Bafta, Ολιβιέ Ντεμάνζελ.

Την παραγωγή υπογράφει ο Αλέν Ατάλ μέσω της Trésor Films. Αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία της Κοτιγιάρ με τη σκηνοθέτιδα μετά το ρομαντικό δράμα «From the Land of the Moon», που διαγωνίστηκε στις Κάννες το 2016.

«Ο νέος ρόλος βρίσκεται στον αντίποδα εκείνης της ταινίας. Ενώ στο προηγούμενο φιλμ κυριαρχούσε ένας διάχυτος ρομαντισμός, εδώ συναντάμε μια ερμηνεία χαμηλότονη, εσωτερική και με σπάνιο ψυχικό βάθος», εξήγησε η Γκαρσία.

Η ίδια αποκάλυψε πως αποφεύγει τις εξαντλητικές πρόβες πριν το σετ. «Δίνω μεγάλη βαρύτητα στα κοστούμια, αλλά δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ με τους ηθοποιούς πριν τα γυρίσματα. Ενώ στο θέατρο οι πρόβες είναι απαραίτητες, στο σινεμά αυτό που συμβαίνει στο σετ είναι πολύ πιο ισχυρό όταν αφήνεις περιθώριο για το στοιχείο της έκπληξης», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

