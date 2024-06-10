«Memoir of a Snail»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της ταινίας κινουμένων σχεδίων

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Memoir of a Snail», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ 'Ανταμ Έλιοτ και με τη φωνή της πρωταγωνίστριας του «Succession», Σάρα Σνουκ.

Η τρυφερή αυστραλιανή stop-motion animation παραγωγή η οποία θα ανοίξει τη αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μελβούρνης τον Αύγουστο, επικεντρώνεται στην μικρή Grace Puddle που με το θάνατο των γονιών της χωρίζεται από τον δίδυμο αδελφό της Gilbert. Δυστυχώς η ζωή της γίνεται χειρότερη όπως παραδέχεται στη συνέχεια σε ένα σαλιγκάρι με το όνομα Sylvia, το μόνο πλάσμα που ενδιαφέρεται για την τραγική της ιστορία.

Το φωνητικό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Nick Cave, Kodi Smit-McPhee, Eric Bana, Tony Armstrong, Jacki Weaver, Magda Szubanski και τον Γάλλο ηθοποιό Dominique Pinon.

«Με ελκύουν τα αδύναμα πλάσματα. Οι άνθρωποι που θεωρούνται διαφορετικοί και βρίσκονται στο περιθώριο. Δεν με ενδιαφέρουν οι ήρωες. Είναι μάλλον επειδή κάνω ταινίες για τον εαυτό μου. Πραγματικά συμπάσχω και ταυτίζομαι με τους χαρακτήρες μου» δήλωσε ο σκηνοθέτης στο Variety.

Η μικρή πρωταγωνίστρια κρυμμένη πίσω από αντικείμενα που γεμίζουν το σπίτι της, βιώνει συνέχεια την απώλεια, την απόρριψη, τη θλίψη και τη μοναξιά. Και όμως το "Memoir of a Snail" ξεχειλίζει από ζεστασιά.

«Πάντα μου άρεσε η ρήση ότι χωρίς το σκοτάδι, το φως δεν έχει νόημα, ενώ υπάρχει και λίγο από το αυστραλιανό, αυτοσαρκαστικό χιούμορ. Θέλω το κοινό να γελάσει, αλλά αν το καταφέρω και να δακρύσει, θα νιώσω πραγματικά ότι έχω πετύχει κάτι. Ο πατέρας μου ήταν ακροβάτης-κλόουν και συνήθιζε να λέει: ''Άνταμ, δεν είσαι "δημιουργός", είσαι διασκεδαστής. Κάνε τους να γελάσουν και να κλάψουν''».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

