Ο θρυλικός Βρετανός ηθοποιός Σερ Μάικλ Κέιν (Michael Caine) επιστρέφει επίσημα από τη συνταξιοδότηση καθώς, σύμφωνα με το Deadline, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό ενός φίλου του, του Βιν Ντίζελ.

Ο Κέιν, ο οποίος κέρδισε δύο Όσκαρ κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής καριέρας του για τις ταινίες «Hannah and Her Sisters» και «The Cider House Rules» έκανε την υποτιθέμενη τελευταία του εμφάνιση στην ταινία «The Great Escaper» του 2023.

Τώρα, επιστρέφει στα κινηματογραφικά πλατό για την συνέχεια της ταινίας «The Last Witch Hunter» του 2015 - όπου έπιαξε μαζί με τον Βιν Ντίζελ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κέιν φέρεται να είναι σε συνομιλίες για να επαναλάβει τον ρόλο του ως Πατέρας Ντόλαν.

Ο Κέιν έχει επαινέσει αρκετές φορές τον Ντίζελ τα τελευταία χρόνια. Στα απομνημονεύματά του, «Don’t Look Back, You’ll Trip Over» ο Μάικλ Κέιν έγραψε: «Ο Βιν είναι ξεχωριστός. Λατρεύω τον Βιν. Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά σε ένα δείπνο πριν από περίπου 30 χρόνια. Απλώς τον χαιρέτησα ενστικτωδώς με μια αγκαλιά και ανακοίνωσα σε όλους: “Αυτός είναι ο γιος μου!”»

«Μερικές φορές, νιώθεις μια σύνδεση. Μου άρεσε αμέσως ο τύπος. Έχει μεγάλη καρδιά» πρόσθεσε.

Τα γυρίσματα της ταινίας στην οποία ο Ντίζελ θα εργαστεί ως παραγωγός και ως πρωταγωνιστής δεν έχουν αρχίσει.

Πηγή: skai.gr

