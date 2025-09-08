Παρά το εντυπωσιακό καστ της φιλόδοξης κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan — με τους Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya και Charlize Theron — εντύπωση προκαλεί η απουσία του Cillian Murphy, ενός από τους πιο στενούς συνεργάτες του σκηνοθέτη. Ο ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε έξι ταινίες του Nolan, με την πιο πρόσφατη, το «Oppenheimer», να χαρίζει και στους δύο Όσκαρ.

Μιλώντας στο Variety, με αφορμή τη νέα του ταινία «Steve» για το Netflix, ο Murphy δεν φάνηκε να ενοχλείται που δεν πήρε αυτή τη φορά το τηλεφώνημα από τον σκηνοθέτη. «Έχω ROMO: Relief of missing out – ανακούφιση που δεν συμμετέχω», είπε με χιούμορ, προσθέτοντας: «Αν υπάρχει ένας σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να καταπιαστεί με την “Οδύσσεια”, αυτός είναι ο Christopher Nolan. Ανυπομονώ να τη δω».

Το πρόγραμμα του Murphy είναι ήδη γεμάτο. Εκτός από το «Steve» που αναμένεται φέτος, θα επανέλθει στον ρόλο του Tommy Shelby στην κινηματογραφική εκδοχή του «Peaky Blinders», θα πρωταγωνιστήσει στο «The Immortal Man» και θα εμφανιστεί στο «28 Years Later: The Bone Temple», που θα κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου 2026 — με νέο τρέιλερ να έχει δοθεί στη δημοσιότητα πριν λίγες μέρες.

Προς το παρόν, ο Ιρλανδός ηθοποιός θα περιμένει την «Οδύσσεια» όπως και όλοι οι θεατές. «Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι θα κάνει. Είναι μοναδικός. Έχει υπάρξει τεράστιο κομμάτι της καριέρας μου. Ανυπομονώ να δω το αποτέλεσμα», τόνισε. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026.

Πηγή: skai.gr

