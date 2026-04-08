Κώστας Μάντιλορ: Στην Μπαράνια της Κροατίας άρχισαν τα γυρίσματα του θρίλερ «Eternal Echo»

Τα γυρίσματα του θρίλερ «Eternal Echo» ξεκίνησαν στην πόλη Τσέμινατς στην Μπαράνια της Κροατίας. Η ταινία που σκηνοθετείται από τον Μπόρις Βόλφγκαρντ ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Κροάτης σκηνοθέτης, ηθοποιός και παραγωγός Βιέκοσλαβ Κάτουσιν, ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Dream Team Pictures.

Πρωταγωνιστής του θρίλερ είναι ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός ηθοποιός, Κώστας Μάντιλορ, γνωστός στο ευρύ κοινό για τους ρόλους του στην πιο διάσημη κινηματογραφική σειρά τρόμου «Saw», μαζί με τη Ρεμπέκα Χάνσερ, βραβευμένη με BAFTA για το επιτυχημένο σίριαλ του Netflix «The Witcher» και τον Κρις Μος. Στο καστ θα συμμετάσχουν επίσης ο νεαρός ηθοποιός Έμιν Ράτσιτς και ο Κάτουσιν.

Η πλοκή ακολουθεί δύο ερευνητές παραφυσικών φαινομένων που φτάνουν σε μια απομονωμένη βίλα στη μέση του δάσους, αλλά σύντομα βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν χρονικό βρόχο στον οποίο κάθε βράδυ τελειώνει με έναν βίαιο θάνατο και κάθε νέα μέρα ξεκινά από την αρχή. Όπως επισημαίνει ο σκηνοθέτης Μπόρις Βόλφγκαρντ, το Ethernal Echo εξερευνά τα όρια της αντίληψης της πραγματικότητας και της ανθρώπινης ψυχής μέσα από μια ιστορία για έναν βρόχο χρόνου και την αντιμετώπιση του τραύματος. Η εξέλιξη των γεγονότων βαθαίνει περαιτέρω την ένταση, ενώ κρυπτικά μηνύματα σε καθρέφτες αποκαλύπτουν την ιστορία ενός ξεχασμένου αγοριού του οποίου το παρελθόν κρύβει το κλειδί για να βγει από τον φαύλο κύκλο. «Είναι μια έντονη και ατμοσφαιρική ταινία που παρασύρει το κοινό σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται» προσθέτει ο Βόλφγκαρντ.

«Είναι ένα ακόμη έργο που καθιστά τη Σλαβόνια και Μπαράνια έναν ολοένα και πιο σημαντικό κινηματογραφικό προορισμό. Είμαστε περήφανοι που φέρνουμε για άλλη μια φορά πολλούς κορυφαίους επαγγελματίες στην περιοχή μας» τόνισε ο Κάτουσιν.

Η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών του Βιέκοσλαβ Κάτουσιν έχει γυρίσει μια σειρά από διεθνή έργα στη Σλαβόνια και Μπαράνια, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι ταινίες "Wrongful Death" και "Wrongful Death 2: Bloodlines" με τους Έρικ Ρόμπερτς και Μάικλ Παρέ. Στα τέλη της περασμένης χρονιάς, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Order of the Dragon», με πρωταγωνιστή τον Στίβεν Σιγκάλ, καθώς και του θρίλερ δράσης «A Man Worth Killing» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Μιάνο. Και οι δύο ταινίες αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα φέτος.

Πηγή: skai.gr

