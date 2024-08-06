Ο Ντέιβιντ Λιντς διευκρίνισε ότι δεν αποσύρεται, αφού προηγουμένως αποκάλυψε ότι είναι πολύ άρρωστος για να σκηνοθετεί ταινίες με φυσική παρουσία και ότι μπορεί να εργάζεται μόνο σε κινηματογραφικά έργα εξ αποστάσεως.

Ο δημιουργός του «Twin Peaks» είπε ότι έχει εμφύσημα που προκαλείται από το κάπνισμα και δεν μπορεί να βγαίνει από το σπίτι λόγω του κινδύνου της Covid-19.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Sight and Sound», ο Αμερικανός σκηνοθέτης και μουσικός είπε: «Έχω εμφύσημα από το κάπνισμα και έτσι είμαι κολλημένος στο σπίτι είτε μου αρέσει είτε όχι. Δεν μπορώ να βγω έξω. Και μπορώ να περπατήσω μόνο μια μικρή απόσταση επειδή μου τελειώνει το οξυγόνο».

«Λόγω της Covid-19 θα ήταν πολύ κακό για μένα να αρρωστήσω, ακόμα και από κρυολόγημα. Οπότε μάλλον θα σκηνοθετώ από το σπίτι μου… δεν θα μου άρεσε τόσο πολύ. Μου αρέσει να είμαι μεταξύ των πραγμάτων και να παίρνω ιδέες εκεί. Αλλά θα προσπαθήσω να κάνω μια ταινία εξ αποστάσεως, αν προκύψει» ανέφερε, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Αφού τα σχόλιά του προκάλεσαν πολλά σχόλια από τους θαυμαστές του ο 78χρονος σκηνοθέτης σε νέα δήλωση του που αναρτήθηκε στο X διευκρίνισε ότι δεν θα σταματήσει να εργάζεται.

«Έχω κόψει το κάπνισμα εδώ και πάνω από δύο χρόνια» έγραψε. «Πρόσφατα υποβλήθηκα σε πολλές εξετάσεις και τα καλά νέα είναι ότι είμαι σε εξαιρετική φόρμα εκτός από το εμφύσημα. Είμαι γεμάτος ευτυχία και δεν θα αποσυρθώ ποτέ. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι εκτιμώ πραγματικά την ανησυχία σας. Με αγάπη, Ντέιβιντ» έγραψε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

