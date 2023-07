Η ταινία «Barbie» ξεπέρασε το ρεκόρ εισπράξεων που είχε το «The Dark Knight» Cinema 13:11, 31.07.2023 linkedin

Πέντε μέρες μετά την έναρξη προβολής της «Barbie», οι εισπράξεις της ταινίας ήταν πάνω από 200 εκατ. δολάρια