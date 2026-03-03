Eνα ασυνήθιστο δίδυμο, o Ζάκαρι Λέβι (Zachary Levi) και o Λίαμ Νίσον (Liam Neeson), θα είναι οι πρωταγωνιστές του επερχόμενου θρίλερ δράσης "Hotel Tehran".

Η ταινία σε σκηνοθεσία του Ισραηλινού Γκάι Μόσε (Guy Moshe), έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει εντός του έτους.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν πριν από δύο χρόνια σε πόλεις του Μισισιπί, με το τοπίο να διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να αποδίδει την ατμόσφαιρα της Τεχεράνης.

Το "Hotel Tehran" ακολουθεί «μια ομάδα καταπονημένων από τον πόλεμο πρακτόρων της CIA, με μέντορα τον «Larry» (Νίσον) και αρχηγό τον «Tucker» (Λέβι). Μετά την τραγική έκβαση μιας αποστολής τους στο Αφγανιστάν, η ομάδα διεισδύει στην καρδιά της Τεχεράνης, επιδιώκοντας την εξιλέωση μέσα από μια παράτολμη επιχείρηση διάσωσης».

Στο πλευρό των δύο σταρ εμφανίζεται ο Κουίνσι Αϊζάια (Quincy Isaiah), ενώ το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Γουές Τσάταμ (Wes Chatham), Τζέικ Τσόι (Jake Choi), Γκραντ Χάρβεϊ (Grant Harvey), Αουγκούστο Αγκιλέρα (Augusto Aguilera), Ανέτ Μαχέντρου (Annet Mahendru), Λάρα Γολφ (Lara Wolf) και Τάιτους Ουέλιβερ (Titus Welliver).

«Το «Hotel Tehran» είναι μία συναρπαστική περιπέτεια και ταυτόχρονα μια αναφορά στην πίστη, τη λύτρωση και το ανθρώπινο κόστος των συγκρούσεων», ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης.

«Αν και η ταινία αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας, μεγάλο μέρος της πλοκής βασίζεται σε δικές μου εμπερίες και δεν θα μπορούσα να ζητήσω μια πιο αφοσιωμένη ομάδα ηθοποιών κα συνεργατών για να ζωντανέψουν αυτό το όραμα. Πιστεύουμε ότι η ταινία θα αποτελέσει μια εξαιρετική κινηματογραφική εμπειρία», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

