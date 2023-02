«Boston Strangler»: Δείτε το πρώτο trailer της ταινίας με την Kiera Knightley

Μία από τις πιο συνταρακτικές ιστορίες εγκλημάτων που διαδραματίστηκε στη Βοστώνη προσεγγίζει η ταινία «Boston Strangler» σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ματ Ράσκιν. To Hulu κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ δίνοντας στο κοινό μια πρώτη άποψη για την αληθινή ιστορία του κατά συρροή δολοφόνου της Βοστώνης μέσα από τα μάτια δύο δημοσιογράφων.

Σημειωτέον από το 1962 έως το 1964 περισσότερες από δώδεκα γυναίκες, ανύπαντρες ηλικίας 19 έως 85 ετών δολοφονήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης. Τότε οι δημοσιογράφοι Λορέτα ΜακΛάφλιν και Τζι Κολ ανέλαβαν να ερευνήσουν την υπόθεση του στραγγαλιστή.

Η υποψήφια για Όσκαρ Κίρα Νάιτλι και η Κάρι Κουν υποδύονται τις δύο ρεπόρτερ της εφημερίδας «Boston American», μαζί με τους Κρις Κούπερ και Αλεξάντρο Νίβολα.

Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Βοστώνη και ήταν μία αφορμή να επιστρέψει ο Ράσκιν στην γενέτειρά του. «Εχοντας μεγαλώσει εκεί είχα ακούσει για τον «στραγγαλιστή της Βοστώνης». Πριν από μερικά χρόνια, όταν άρχισα να διαβάζω γι' αυτό, συνειδητοποίησα ότι δεν ήξερα τίποτα για την πραγματική υπόθεση», δήλωσε στο IndieWire. «Αλλά όταν ανακάλυψα την ιστορία της Λορέτα ΜακΛάφλιν, ξαφνικά ένιωσα ότι ήταν μια ιστορία που άξιζε να ειπωθεί».

