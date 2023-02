Arcadian: Κυκλοφόρησε η πρώτη εικόνα από το νέο θρίλερ που πρωταγωνιστεί ο Nicolas Cage

Ο Nicolas Cage θα πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο θρίλερ επιβίωσης «Arcadian» και το Hollywood Reporter έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα της ταινίας.

Η φωτογραφία δείχνει τον Cage, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του Jaeden Martell και Maxwell Jenkins, να βρίσκονται σε ένα όχημα, με τον Martin στο τιμόνι και τους Cage και Jenkins να κοιτάζουν στο βάθος.

