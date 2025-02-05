«The Fantastic Four: First Steps: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser – Ρίξτε μια ματιά…

Η Marvel παρουσίασε το πρώτο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο «The Fantastic Four: First Steps» που διαδραματίζεται σε ένα ρετροφουτουριστικό Μανχάταν της δεκαετίας του ‘60.

Πρωταγωνιστούν ο Πέδρο Πασκάλ ως Mr. Fantastic, η Βανέσα Κίρμπι ως Invisible Woman, ο Τζόζεφ Κουίν ως Human Torch και ο Έμπον Μος Μπάκραχ ως Thing.

Το τρέιλερ δίνει μία πρώτη γεύση από τη ζωή των ηρώων πριν και μετά την απόκτηση των δυνάμεών τους, μαζί με μια κρυφή ματιά στον κακό Galactus. Αλλά πάνω απ' όλα, υπογραμμίζει τη σημασία των «Fantastic Four» ως μονάδα.

«Ό,τι κι αν μας επιφυλάσσει η ζωή, το αντιμετωπίζουμε μαζί ως οικογένεια», λέει η Κίρμπι στο τρέιλερ που παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο U.S. Space & Rocket Center στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα. Παράλληλα οι θαυμαστές απ' όλο τον κόσμο συντονίστηκαν στο επίσημο κανάλι της Marvel στο YouTube, για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση με φόντο τον πύραυλο Saturn 5 και τους πρωταγωνιστές να μετρούν αντίστροφα.

Welcome to the family.



Marvel Studios' #TheFantasticFour: First Steps arrives in theaters July 25. pic.twitter.com/vkJNJQBBmk — Fantastic Four (@FantasticFour) February 4, 2025

«Δεν έχω ξαναζήσει μια εμπειρία σε καστ τόσο στενά δεμένο όσο αυτό, όπου ένιωθα σαν οικογένεια», είπε ο Πέδρο Πασκάλ. «Ένιωθα άγχος κάθε μέρα όταν τους αποχαιρετούσα σκεπτόμενος, 'πότε θα τους ξαναδώ;'...βάλαμε την καρδιά, την ψυχή και το σώμα μας σε αυτό το έργο», συμπλήρωσε.

Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης ο Ραλφ Ινεσον ως Galactus, η Τζούλια Γκάρνερ ως Silver Surfer και ο Τζον Μάλκοβιτς.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, οι Fanstastic Four καλούνται να βρουν τις ισορροπίες μεταξύ του ρόλου τους ως ήρωες και συγχρόνως ως μέλη των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αδηφάγο διαστημικό θεό που ονομάζεται Galactus και της αινιγματικής αγγελιοφόρου του, Silver Surfer.

Η σκηνοθεσία είναι του Ματ Σάκμαν, σε σενάριο των Πίτερ Κάμερον, Τζος Φρίντμαν και Τζεφ Κάπλαν, σύμφωνα με το Variety.

