Το νέο T-Roc κατακτά την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στον Euro NCAP

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός δοκιμών πρόσκρουσης Euro NCAP (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων) ανακοίνωσε τα τελευταία αποτελέσματα των δοκιμών ασφαλείας του. Το νέο T-Roc είναι ένα ακόμα – το πιο πρόσφατο – μοντέλο της Volkswagen που λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων στον Euro NCAP. Αυτή η εξαιρετική συνολική βαθμολογία αποτελεί απόδειξη της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφάλειας του compact SUV, η οποία πληροί τις πιο πρόσφατες, ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες δοκιμών. Το νέο T-Roc συγκαταλέγεται επομένως στα καλύτερα οχήματα στην κατηγορία του.

Το νέο T-Roc πέτυχε υψηλές βαθμολογίες στις δοκιμές του φημισμένου ευρωπαϊκού ινστιτούτου προστασίας των καταναλωτών. Η αξιολόγηση κάλυψε τους τομείς «προστασία των ενήλικων επιβατών», «προστασία των παιδιών» και «προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου», καθώς και «προστασία των πεζών». Οι δοκιμαστές του Euro NCAP δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων. Και σε αυτόν τον τομέα, το compact SUV, το οποίο ήδη από την εισαγωγική του έκδοση διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού και πέδησης έκτακτης ανάγκης, εξασφάλισε υψηλές βαθμολογίες κατά τις δοκιμές.

Νωρίτερα τον Μάιο, το Volkswagen Tayron είχε ήδη λάβει την πολύ σημαντική βαθμολογία των πέντε αστέρων. Επιπλέον, οι επαναξιολογήσεις του Euro NCAP των Golf, ID.3 και ID.4 για το 2025, αποδεικνύουν ότι αυτά τα μοντέλα Volkswagen, χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις, εξακολουθούν να επιτυγχάνουν βαθμολογίες πέντε αστέρων. Όλα αυτά τα βραβεία δείχνουν για άλλη μια φορά ότι η Volkswagen παραμένει συνεπής στη στρατηγική «Safety4all»: Η εταιρεία χρησιμοποιεί συστήματα υποβοήθησης υψηλής τεχνολογίας όχι μόνο σε premium μοντέλα αλλά και, ιδιαίτερα, στα μαζικά της μοντέλα για να βελτιώσει περαιτέρω την άνεση και την ασφάλεια της ατομικής κινητικότητας.

Τα βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού του νέου T-Roc1 συνοπτικά:

• Λειτουργία αυτόματης πέδησης σε στροφή εμπρός από αντίθετα ερχόμενο όχημα και υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης για αποφυγή της σύγκρουσης

• Ανίχνευση απόσπασης προσοχής και υπνηλίας

• Λειτουργία αυτόματης συγκράτησης (Auto Hold) για το ηλεκτρονικό χειρόφρενο

• Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα

• Υποβοήθηση στάθμευσης (προειδοποιητικά σήματα για τυχόν εμπόδια τόσο μπροστά όσο και πίσω)

• Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)

• Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων "Light Assist"

• Περιοριστής ταχύτητας με προγνωστική λειτουργία ελέγχου

• Cruise control

• Προσαρμοζόμενο cruise control (ACC) (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού "Life")

• Υποβοήθηση διασταύρωσης

• Πέδηση έκτακτης ανάγκης "Front Assist" με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών

• Υποβοήθηση στάθμευσης "Park Assist Plus" (στάνταρ από τα επίπεδα εξοπλισμού "Style" και "R-Line")

• Κάμερα οπισθοπορείας "Rear View" (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού "Life")

• Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας "Lane Assist"

• Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας "Side Assist" με ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας πίσω και προειδοποίηση αποβίβασης

• Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

Τα ακόλουθα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι επίσης διαθέσιμα ως προαιρετικές επιλογές για το T-Roc 1

• Πακέτο τεχνολογίας "IQ.DRIVE" με

- Σύστημα υποβοήθησης "Travel Assist" συμπεριλαμβανομένων των "Lane Assist" και "Emergency Assist"

- Προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών

- Επισκόπηση περιβάλλοντος "Area View" συμπεριλαμβανομένης κάμερας οπισθοπορείας "Rear View"

- Head-up οθόνη ενδείξεων στο παρμπρίζ

Bestseller βελτιωμένο σε όλους τους τομείς. Το πρώτο T-Roc κυκλοφόρησε το 2017 και είναι το δεύτερο πιο επιτυχημένο SUV Volkswagen παγκοσμίως μετά το Tiguan. Η δεύτερη γενιά που παρουσιάζεται τώρα έχει βελτιωθεί σε όλους τους τομείς: Με ολοκαίνουργιους υβριδικούς κινητήρες, ένα νέο και πολύ υψηλής ποιότητας εσωτερικό που περιλαμβάνει συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, λειτουργικά συστήματα επόμενης γενιάς, με περισσότερο χώρο στο εσωτερικό και το πορτμπαγκάζ, και συστήματα υποβοήθησης οδηγού στο επίπεδο των επόμενων ανώτερων κατηγοριών, το T-Roc κάνει ένα σημαντικό άλμα

προς τα εμπρός. Και επιπλέον: διαθέτει νέα, χαρισματική και με καθαρές γραμμές σχεδίαση.

Euro NCAP – το σημείο αναφοράς για την ασφάλεια. Ο Euro NCAP είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός που αξιολογεί το επίπεδο ασφάλειας των νέων οχημάτων από το 1997. Υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τα ευρωπαϊκά υπουργεία μεταφορών, λέσχες αυτοκινήτου και ασφαλιστικές ενώσεις και παρέχει στους αγοραστές αυτοκινήτων ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των νέων μοντέλων. Οι διαδικασίες δοκιμών και οι απαιτήσεις για τα στάνταρ συστήματα υποβοήθησης οδηγού και την παθητική ασφάλεια αυστηροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα - περίπου κάθε δύο χρόνια. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις αντίστοιχες δοκιμές διαθέσιμες στη διεύθυνση www.euroncap.com.

1 Οι πληροφορίες ισχύουν για τη γερμανική αγορά.



