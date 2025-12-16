Πώς να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση τον κινητήρα του αυτοκινήτου τον χειμώνα

Είναι γνωστό ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες βάζουν σε δοκιμασία τον κινητήρα και τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά και το βράδυ που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, χωρίς να το καταλάβουμε μπορεί να κάνουμε ζημιά στον κινητήρα του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι καιρικές συνθήκες είναι εχθρικές για τα μηχανικά μέρη ενός κινητήρα. Η υγρασία και η παγωνιά δυσκολεύουν τα πράγματα, ενώ πολλές φορές δυσκολεύουν και την εκκίνηση του κινητήρα. Αυτός θέλει λίγα δευτερόλεπτα από την εκκίνησή του για να λιπανθεί σωστά. Το λιπαντικό λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών είναι παχύρευστο και θέλει περισσότερο χρόνο για να λιπάνει τα μηχανικά μέρη του. Έτσι οι υψηλές στροφές με κρύο λάδι αυξάνουν σημαντικά τη φθορά. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να αφήσουμε τον κινητήρα να δουλέψει ήρεμα σε χαμηλές στροφές για τα πρώτα λεπτά της εκκίνησής του.

Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεκινάμε γρήγορα, πόσο μάλλον σπινιάροντας, γιατί εκτός από τον κινητήρα, θέλουν τον χρόνο τους και την σωστή θερμοκρασία τα ελαστικά, ο συμπλέκτης και τα συστήματα μετάδοσης. Ακόμη και αν βιαζόμαστε, καλό είναι να οδηγήσουμε για τα πρώτα χιλιόμετρα με χαμηλές στροφές. Από την άλλη, είναι μύθος σύμφωνα με τους μηχανικούς ότι ο κινητήρας ζεσταίνεται σωστά στο ρελαντί. Αντίθετα καίει περισσότερο καύσιμο, ρυπαίνει χωρίς να κάνει κάποια διαδρομή και ζεσταίνεται πιο αργά. Ακόμα κι αν ένα αυτοκίνητο έχει διανύσει 2-3 χιλιόμετρα, ο κινητήρας μπορεί να παραμένει κρύος, ειδικά αν είναι πετρελαιοκίνητος. Ο χρυσός κανόνας είναι ο οδηγός να μην έχει έντονη επιτάχυνση μέχρι ο κινητήρας να ανεβάσει θερμοκρασία.

Θερμαινόμενα καθίσματα, καλοριφέρ στο φουλ, προβολείς και ραδιόφωνο παίρνουν ενέργεια από την μπαταρία. Και με δεδομένο ότι αυτή τον χειμώνα καταπονείται πολύ, καλό είναι να της δώσουμε χρόνο και να βάλουμε σταδιακά τα ηλεκτρικά συστήματα σε λειτουργία. Η θέρμανση της καμπίνας πριν ακόμα ζεσταθεί ο κινητήρας δεν μπορεί να επιτευχθεί, καθώς σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν τη θερμότητα του κινητήρα για την θέρμανση της καμπίνας των επιβατών. Αν αυτός είναι κρύος θα βγάζει κρύο αέρα, εκτός και αν χρησιμοποιήσουμε το κλιματιστικό, που όμως σε αυτή την περίπτωση αργεί να αποδώσει και παράλληλα επιβαρύνει πολύ την μπαταρία.

Σφυρίγματα και μεταλλικοί ήχοι μπορεί να δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τους ιμάντες ή λάδι ακατάλληλου ιξώδους για χαμηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο χειμώνας δεν συγχωρεί λάθη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση τον κινητήρα μας, να αυξήσουμε την διάρκεια ζωής του, να έχουμε λιγότερες βλάβες και χαμηλότερη κατανάλωση.

Τέλος, το σημαντικότερο είναι να μην παραλείπουμε τη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου. Το χειμώνα είναι πολύ σημαντικό ένα αυτοκίνητο να είναι καλά συντηρημένο, ενώ πάντα θα πρέπει να δίνουμε χρόνο στα κινούμενα μέρη για να λειτουργήσουν ομαλά στο κρύο, χωρίς ακρότητες γιατί αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε μηχανική ζημιά στον κινητήρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

