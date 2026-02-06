Το νέο Geely STARRAY EM-i έρχεται στην Ελλάδα και ανοίγει μια νέα εποχή στην υβριδική κινητικότητα

Η GEO Mobility Hellas, επίσημος Εισαγωγέας της Geely στην Ελλάδα, ανακοινώνει το λανσάρισμα του νέου Super Hybrid SUV Geely STARRAY EM-i, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην παγκόσμια στρατηγική ηλεκτροκινητικότητας της μάρκας. Το Geely Starray EM-i συνδυάζει υβριδική τεχνολογία αιχμής, premium σχεδιασμό και άνεση, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση, μεγάλη αυτονομία και μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους επιβάτες.

Ως ένα ακόμη στρατηγικό παγκόσμιο μοντέλο μετά το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5, το Geely Starray EM-i κατασκευάζεται εγγενώς πάνω στην πέμπτης γενιάς αρχιτεκτονική GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) της Geely και λανσάρεται με το τελευταίας τεχνολογίας σύστημα Super Hybrid. Το νέο μοντέλο, όχι μόνο σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνολογίας Plug-in Hybrid της Geely, αλλά φέρει και 20 χρόνια βαθιάς συσσώρευσης τεχνολογίας κινητήρων, οδηγώντας τη νέα κατεύθυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης της ηλεκτρο-υβριδικής τεχνολογίας, μέσω καινοτομίας που αλλάζει τα δεδομένα.

Ως η πιο ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική νέας ενέργειας στη βιομηχανία, η αρχιτεκτονική GEA υποστηρίζει πλήρως όλα τα είδη ενεργειακών μορφών, συμπεριλαμβανομένων των αμιγώς ηλεκτρικών, plug-in hybrid, range extender και μεθανόλης-ηλεκτρικών οχημάτων και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες, όπως sedan, SUV, MPV και μελλοντικά μέσα μετακίνησης. Με το εξαιρετικά ευρύ φάσμα προϊόντων και την υψηλή προσαρμοστικότητα, η αρχιτεκτονική GEA παρέχει ένα στέρεο τεχνικό υπόβαθρο για την παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξη της Geely, πραγματικά επιτυγχάνοντας το «μία αρχιτεκτονική, άπειρες δυνατότητες».

Σύγχρονος Σχεδιασμός και Premium Χαρακτηριστικά

Με σύγχρονο και δυναμικό εξωτερικό σχεδιασμό, το Geely Starray EM-i διαθέτει LED εμπρόσθιο φωτισμό μέσω των φώτων κεφαλής, πίσω LED φώτα με ομίχλης και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, που αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα του. Ο ξεχωριστός σχεδιασμός του έχει κερδίσει διεθνείς διακρίσεις, όπως Red Dot Award, International Design Awards (IDA), Muse Design Awards και A’ Design Award.

Στο εσωτερικό, το Geely Starray EM-i προσφέρει ποιοτική και εκλεπτυσμένη καμπίνα, με ανώτερη ποιότητα υλικών και άνεση που χαρακτηρίζει ένα premium SUV. Ο σχεδιασμός των καθισμάτων σε 8 στρώσεις τύπου marshmallow παρέχει μέγιστη εργονομική υποστήριξη, ενώ η κεντρική κονσόλα με σχεδιασμό γέφυρας και ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο διατηρεί την αίσθηση χώρου και λειτουργικότητας. Ανάλογα με την έκδοση, τα εμπρόσθια καθίσματα διαθέτουν αερισμό, σύστημα μασάζ και μνήμη, η καμπίνα φωτίζεται από ατμοσφαιρικό φωτισμό 256-χρωμάτων ενώ τα υψηλής ποιότητας υλικά δημιουργούν εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα. Το εσωτερικό συμπληρώνεται από 15,4 ιντσών κεντρική οθόνη ultra-narrow bezel με LTPS LCD τεχνολογία και 85,08% screen-to-body ratio, 10,2 ιντσών πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, 13,8" W-HUD με φωτεινότητα 12.000 nits, για εξαιρετική ορατότητα ακόμη και υπό έντονο ηλιακό φως και το σύστημα Flyme Auto Infotainment, με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

Το ηχοσύστημα Flyme Sound 16 ηχείων με 1000W ψηφιακό ενισχυτή και αποκλειστικά ηχεία προσκέφαλων, σε συνδυασμό με subwoofer, προσφέρει κινηματογραφική ακουστική εμπειρία, με τέσσερις επαγγελματικές λειτουργίες ακρόασης: Share, Drive, Private και Smart Switch.

Το Geely Starray EM-i συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό, άριστη εργονομία και τεχνολογία αιχμής, δημιουργώντας ένα εσωτερικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οικογένειας, των επαγγελματιών και των οδηγών που θέλουν premium εμπειρία οδήγησης και απόλυτη άνεση.



Πρόγραμμα Απόκτησης FREEDOM 100: Απόλυτη ελευθερία επιλογής

Στον κόσμο της σύγχρονης μετακίνησης, η ελευθερία επιλογής είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Geely μετά την επιτυχία του Geely EX5 συνεχίζει το καινοτόμο πρόγραμμα FREEDOM 100, δίνοντας τη δυνατότητα στους 100 πρώτους κατόχους, να αποκτήσουν το Plug-in Hybrid Geely Starray EM-i με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Με ευέλικτες εναλλακτικές προτάσεις απόκτησης, το FREEDOM αντανακλά τη φιλοσοφία της Geely: προσβασιμότητα, διαφάνεια και πραγματική αξία για τον πελάτη.

Οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για τις εκδόσεις PRO και TECH είναι οι ακόλουθες:

FREEDOM Bonus: Απόκτηση του Geely Starray EM-i σήμερα, με άμεσο οικονομικό όφελος €2.000.

Απόκτηση του Geely Starray EM-i σήμερα, με άμεσο οικονομικό FREEDOM Finance: Απόκτηση με ευνοϊκή χρηματοδότηση, επιλέγοντας:

0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις €254/μήνα ή

3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση €397/μήνα ή

7,9% επιτόκιο από 0% προκαταβολή και έως 96 μήνες

(Η προνομιακή χρηματοδότητηση 0% και 3,9% καθώς και το Freedom Bonus, δεν ισχύουν για την έκδοση ULTRA).

