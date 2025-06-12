Audi Q5 e-hybrid: Ένα SUV για κάθε χρήση – με 100 χλμ. καθαρής ηλεκτρικής αυτονομίας

Η Audi επεκτείνει τη νέα γκάμα του Q5: εκτός από τα μοντέλα εσωτερικής καύσης με τεχνολογία MHEV plus, τα SUV και Sportback θα κυκλοφορήσουν επίσης ως e-hybrid (PHEV). Τόσο το Q5 SUV e-hybrid quattro όσο και το Q5 Sportback e-hybrid quattro θα διατίθενται σε δύο επίπεδα ισχύος: με ισχύ 299 hp ή 367 hp. Η νέα γενιά μπαταριών υψηλής τάσης στα Audi Q5 e-hybrid μοντέλα έχει περίπου 45% μεγαλύτερη χωρητικότητα από τον προκάτοχό της. Ως αποτέλεσμα η μικτή χωρητικότητα είναι 25,9 kWh (ωφέλιμη 20,7 kWh) ισχύος είναι διαθέσιμες για ηλεκτρική οδήγηση.

Με τη νέα οικογένεια Q5, η Audi έχει ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία επιτυχίας του premium SUV στην μεσαία κατηγορία. Τα νέα Plug-in Hybrid μοντέλα Audi Q5 SUV e-hybrid quattro και Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro φέρνουν επίσης όλα τα πλεονεκτήματα ενός SUV και ενός Sportback στον δρόμο: χώρους, ευελιξία, καθημερινή χρήση, τετρακίνηση quattro, καθώς και μια ακόμη πιο προοδευτική και δυναμική σχεδιαστική γραμμή. Μια αναβαθμισμένη σχεδιαστική γλώσσα, η κορυφαία τεχνολογία κινητήρα εσωτερικής καύσης και η νέα φιλοσοφία λειτουργίας είναι επιπλέον εξαιρετικά χαρακτηριστικά της νέας γενιάς. Με ισχύ έως 367 hp και ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χιλιόμετρα, τα Plug-in Hybrid μοντέλα συνδυάζουν μια σπορ και άνετη οδηγική εμπειρία με ένα ισορροπημένο συνδυασμό ενεργειακής απόδοσης και επιδόσεων.

Τα e-hybrid μοντέλα τροφοδοτούνται από έναν 2.0 TFSI κινητήρα βενζίνης με ισχύ 252 hp και έναν ηλεκτροκινητήρα. Στην έκδοση με ισχύ 367 hp, τα SUV και Sportback μπορούν να επιταχύνουν από 0 σε 100 km/h σε 5,1 δευτερόλεπτα. Η έκδοση με ισχύ 299 hp επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 6,2 δευτερόλεπτα. Όλες οι εκδόσεις μπορούν να φτάσουν σε τελική ταχύτητα 250 km/h. Το εξηλεκτρισμένο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη σε συνδυασμό με το σύστημα τετρακίνησης quattro ultra εξασφαλίζει μια σπορ αλλά και άνετη οδηγική εμπειρία. Χάρη στην αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας κατά περίπου 45% σε σύγκριση με τον προκάτοχό της και τη μέγιστη ισχύ φόρτισης AC στα 11 kW, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει πλήρως σε 2,5 ώρες.

Δύο τρόποι λειτουργίας είναι διαθέσιμοι: «EV» και «hybrid». Στη λειτουργία EV, τα SUV και Sportback e-hybrid μοντέλα λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Κατά την οδήγηση σε υβριδική λειτουργία, το υβριδικό σύστημα διαχείρισης διατηρεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο φόρτισης όπως απαιτείται, προκειμένου να εξοικονομήσει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για μετέπειτα χρήση. Εκτός από την αυτόματη υβριδική λειτουργία, το επιθυμητό επίπεδο φόρτισης μπορεί πλέον για πρώτη φορά να επιλεγεί μεμονωμένα.

Η Audi έχει επίσης αυξήσει σημαντικά την απόδοση της ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση. Ο βαθμός ανάκτησης ενέργειας σε λειτουργία ηλεκτρικής οδήγησης (EV) μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα χρησιμοποιώντας μέσω των paddles στο τιμόνι. Το όχημα ανακτά ενέργεια αυτόματα όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία. Αυτό βασίζεται σε δεδομένα διαδρομής που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα πλοήγησης. Τα νέα Audi Q5 SUV e-hybrid και Audi Q5 Sportback e-hybrid μπορούν επίσης να ανακτούν ενέργεια αυτόματα χωρίς ενεργή καθοδήγηση διαδρομής. Η υβριδική διαχείριση των νέων μοντέλων έχει σχεδιαστεί για ενεργειακή απόδοση, ευελιξία και μέγιστη άνεση πελατών και επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη στρατηγική λειτουργίας.

Η ηλεκτρική κίνηση παρέχεται από έναν μόνιμα διεγερμένο σύγχρονο κινητήρα με μέγιστη ισχύ 143 hp. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων S tronic 7 σχέσεων. Η πλήρης ροπή του συστήματος είναι 500 Nm στον κινητήρα με ισχύ 299 hp και 450 Nm στον κινητήρα με ισχύ 367 hp.

Και τα δύο e-hybrid μοντέλα ξεχωρίζουν πάνω απ' όλα με τον αναβαθμισμένο βασικό εξοπλισμό τους. Με την επιλογή ισχύος στα 299 hp, αυτά περιλαμβάνουν την σπορ ανάρτηση S και τον αυτόματο τριζωνικό κλιματισμό. Ενώ ο κινητήρας με ισχύ 399 hp περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό τους προβολείς LED Plus και τα πίσω φώτα LED Pro. Το σύστημα infotainment MMI Experience Plus, το οποίο επίσης διατίθεται στο βασικό εξοπλισμό, είναι εξοπλισμένο με το Audi Application Store, τη σύνδεση smartphone και το ηχοσύστημα Audi Sound System. Το εσωτερικό S line με σπορ καθίσματα σε συνδυασμό δέρματος/τεχνητού δέρματος σε μαύρο χρώμα, καθώς και οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε σχέδιο δέκα βραχιόνων και κόκκινες δαγκάνες φρένων περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό. Ένα ιδιαίτερα πρακτικό χαρακτηριστικό είναι το πλήρως ρυθμιζόμενο πίσω κάθισμα plus. Μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος, ενώ μπορεί επίσης να ρυθμιστεί και η γωνία κλίσης του.

Οι νέες εκδόσεις Q5 SUV e-hybrid & Q5 Sportback e-hybrid, θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα στις αρχές Σεπτεμβρίου και είναι διαθέσιμες προς παραγγελία με τις παρακάτω τιμές:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.