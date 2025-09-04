Τα εξηλεκτρισμένα LCV της Ford Pro στη φετινή ΔΕΘ με αιχμή του δόρατος το νέο Ranger Plug-In Hybrid

Η Ford Pro μαγνητίζει για μια ακόμα φορά τα βλέμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό τα νεότερα και πιο σύγχρονα επαγγελματικά μοντέλα της δημοφιλούς της γκάμας – με αιχμή του δόρατος το νέο Ranger Plug-In Hybrid, το μοναδικό pick-up μοντέλο της αγοράς που μπαίνει στην πρίζα.

Με ιπποδύναμη 281PS και ροπή 697Nm - η υψηλότερη ροπή που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα σε σχέση με κάθε άλλο Ranger παραγωγής - το νέο Ranger Plug-In Hybrid αποτελεί ταυτόχρονα ένα εξαιρετικά ικανό όχημα τόσο για επαγγελματική χρήση όσο και για διασκέδαση.

100% Ranger, χωρίς συμβιβασμούς.

Το νέο Ranger Plug-In Hybrid τροφοδοτείται από ένα προηγμένο σύστημα κίνησης που συνδυάζει τον κορυφαίο βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford και το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της εταιρείας με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 75 ΚW που παίρνει «ζωή» από μία μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh.

Η ασύγκριτη οικονομία που απολαμβάνουν οι επαγγελματίες οδηγοί, ακόμα και σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα Ranger, αποτελεί σήμα κατατεθέν της νέας Plug-In Hybrid έκδοσης. Η μέση κατανάλωση καυσίμου που προσφέρει είναι μόλις 3,4 lt/100 km όταν το αυτοκίνητο κινείται με φορτισμένη τη μπαταρία στο υβριδικό πρόγραμμα λειτουργίας.

Παράλληλα, η συμπαγής μπαταρία προσφέρει με μία πλήρη φόρτιση τη δυνατότητα κίνησης στο πρόγραμμα EV με μηδενικές εκπομπές ρύπων και πολύ χαμηλό κόστος για έως και 50 km – απόσταση που συνήθως δεν υπερβαίνει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των επαγγελματιών.

Η πρωτόγνωρη για την κατηγορία των pick-up οχημάτων οικονομία και το χαμηλό λειτουργικό κόστος που προσφέρει το νέο Ranger Plug-In Hybrid συνοδεύονται από εξίσου υψηλές δυνατότητες μεταφοράς φορτίου και ρυμούλκησης. Έτσι, το νέο Ranger Plug-In Hybrid είναι σε θέση να προσφέρει σε όλους τους επαγγελματίες ωφέλιμο φορτίο έως 800 kg και κορυφαία δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 3.500 kg. Ταυτόχρονα, όπως σε κάθε μοντέλο της γκάμας Ranger, οι πελάτες μπορούν να επωφελούνται από τις μοναδικές εκτός δρόμου ικανότητες που προσφέρουν τόσο το σύστημα τετρακίνησης e-4WD και το dual-range κιβώτιο μεταφοράς (κοντές/μακριές σχέσεις), όσο και πίσω διαφορικό με δυνατότητα κλειδώματος του νέου Ranger Plug-In Hybrid.

Δείτε τις εκπληκτικές ικανότητες του νέου Ford Ranger P-HEV, εδώ:

Γνωρίστε από κοντά τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε.

Εκτός από το νέο εξηλεκτρισμένο Ford Ranger Plug-In Hybrid, στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε. στην «Auto Thessaloniki 2025» στα πλαίσια της φετινής ΔΕΘ, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν επίσης τρία από τα δημοφιλέστερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Ford Pro. Και συγκεκριμένα, το E-Transit Van, το οποίο αυξάνει την παραγωγικότητα τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων επιχειρήσεων προσφέροντας κορυφαίες μεταφορικές ικανότητες και χαμηλό λειτουργικό κόστος, το E-Transit Custom, το οποίο προσφέρει με τη σειρά του εντυπωσιακή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία και συνδεσιμότητα επόμενης γενιάς, καθώς και το E-Transit Courier που ξεχωρίζει για τα μοναδικά επίπεδα πρακτικότητας και τον μέγιστο χώρο φόρτωσης των 2,91 m3, ο οποίος επιτρέπει την τοποθέτηση δύο ευρωπαλετών στο επίπεδο του δαπέδου.

