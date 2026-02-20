PEUGEOT 3008: Το συναρπαστικό SUV σε νέες υβριδικές εκδόσεις από 31.900€

Το Peugeot 3008 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα μοντέλα της κατηγορίας, έχοντας καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς σε επίπεδο σχεδίασης, ποιότητας κατασκευής και οδηγικής εμπειρίας. Στην υβριδική του εκδοχή, επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της αγοράς, προσφέροντας περισσότερη αξία χωρίς συμβιβασμούς.

Μοναδικό στυλ με premium αισθητική

Το νέο Peugeot 3008 ξεχωρίζει για την ισχυρή του προσωπικότητα. Η σχεδίαση υιοθετεί τη φιλοσοφία ενός σύγχρονου Fastback SUV, συνδυάζοντας τη δυναμική παρουσία ενός SUV με τις κομψές αεροδυναμικές γραμμές ενός coupe. Η χαρακτηριστικές φωτιστικές υπογραφές εμπρός και πίσω, οι σμιλευμένες επιφάνειες και οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, δημιουργούν ένα επιβλητικό και άμεσα αναγνωρίσιμο σύνολο που συνδυάζει το σπορτίφ με το εκλεπτυσμένο.

Η υπόσχεση της καινοτομίας και της κομψότητας που δίνει η εξωτερική εμφάνιση του 3008, επιβεβαιώνεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. H φιλοσοφία του Peugeot i-cockpit® εξελίσσεται περαιτέρω και ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε άλλο επίπεδο, προσφέροντας μια πλήρως οδηγοκεντρική εμπειρία. Το αιρούμενο Panoramic Display συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες πληροφόρησης και συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Ο κρυφός LED φωτισμός, η απτή ποιότητα των υλικών και η προσεγμένη συναρμογή, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανώτερης ποιότητας.

Αποδοτική υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς

Οι υβριδικές εκδόσεις του Peugeot 3008 εξοπλίζονται με το προηγμένο υβριδικό σύστημα 145 ίππων, το οποίο συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την οικονομία καυσίμου, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες.

Η έξυπνη υβριδική τεχνολογία επιτρέπει στο Peugeot 3008 να πραγματοποιεί πάνω από το 50% του χρόνου αστικών μετακινήσεων αμιγώς ηλεκτρικά, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά σύνολα. Σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,5 lt/100 km, προσδίδοντας του συνολική αυτονομία 1.000Km (ρεζερβουάρ 55lt), ενώ οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 120 gr/km, εξασφαλίζοντας πλήρη απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.

Premium εμπειρία, πιο προσιτή από ποτέ

Mε ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων, σχεδιασμένη με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, το Peugeot 3008 προσφέρει περισσότερη αξία σε κάθε επίπεδο. Η γκάμα ξεκινά με τη νέα έκδοση STYLE, η οποία καθιστά το 3008 πιο προσιτό από ποτέ, διατηρώντας ακέραια τη σχεδιαστική του ταυτότητα και τον πλούσιο χαρακτήρα που το έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία.

Με τιμή εκκίνησης 31.900€, με προωθητική ενέργεια, η έκδοση STYLE περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55, Φιμέ κρύσταλλα, Προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, Εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης, Συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto, Καθίσματα σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα / ύφασμα, Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Πλούσιος εξοπλισμός χωρίς συμβιβασμούς

Η Peugeot παρουσιάζει επίσης σημαντικές αναβαθμίσεις στην υπάρχουσα σειρά εκδόσεων του 3008. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Μάρκας να προσφέρει λύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, να κάνει την προηγμένη τεχνολογία και την εξηλεκτρισμένη κινητικότητα πιο προσιτή, χωρίς συμβιβασμούς στην premium ποιότητα, στον εξοπλισμό ή στην οδηγική εμπειρία.

Έτσι λοιπόν, οι εκδόσεις Allure και GT απέκτησαν ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση ALLURE ενισχύεται πλέον με νέα στοιχεία τεχνολογίας και ασφάλειας, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection (σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου) και Rear Cross Traffic Alert (σύστημα ειδοποίησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας).

Αντίστοιχα, η κορυφαία έκδοση GT γίνεται ακόμα πιο πλούσια διαθέτοντας το Drive Assist Plus 2.0 (σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης), το Semi Automatic Lane Change Assist (σύστημα ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας), Anticipated Intelligent Speed Adaptation (σύστημα ενημέρωσης επικείμενης αλλαγής ορίου ταχύτητας), τον εργοστασιακό συναγερμό, την επαγωγική φόρτιση smartphone (15W) και το Vision Park 360 στον βασικό εξοπλισμό.

Με τη νέα γκάμα εκδόσεων, η Peugeot αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι γνωρίζει πώς να ισορροπεί ανάμεσα στον premium χαρακτήρα και την προσιτότητα. Το 3008 παραμένει σημείο αναφοράς για τη γοητεία, την τεχνολογία και την αποδοτικότητά του, διαθέσιμο σε ακόμη πιο ελκυστική τιμή εκκίνησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν από κοντά τις άμεσα διαθέσιμες νέες εκδόσεις και να προγραμματίσουν test drive στο επίσημο δίκτυο διανομέων Peugeot σε όλη την Ελλάδα.

