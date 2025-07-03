Περισσότερες δυνατότητες για το ηλεκτρικό E-Transit Custom της Ford Pro χάρη στο νέο σύστημα τετρακίνησης

Η Ford Pro αυξάνει την παραγωγικότητα των ηλεκτρικών βαν της οικογένειας E-Transit Custom εισάγοντας ένα νέο, υψηλών δυνατοτήτων μοντέλο με τετρακίνηση (AWD). Η έκδοση AWD αποδεικνύεται ιδανική για πελάτες που αναζητούν βελτιωμένα επίπεδα πρόσφυσης, όπως επαγγελματίες που βρίσκονται στις σκανδιναβικές χώρες, τις Άλπεις και τα Highlands ή ακόμα και σε χρήστες οχημάτων ελεύθερου χρόνου.

Οι μηχανικοί της Ford ανέπτυξαν ένα προηγμένο νέο σύστημα AWD για το E-Transit Custom, εξελίσσοντας την υπάρχουσα διάταξη με κίνηση στους πίσω τροχούς, προσθέτοντας μια επιπλέον ηλεκτρική μονάδα υψηλής ισχύος για τους εμπρός τροχούς

Οι δύο ανεξάρτητες μονάδες κίνησης παρέχουν βέλτιστη ροπή και στους τέσσερις τροχούς του οχήματος, μεγιστοποιώντας τόσο τα επίπεδα πρόσφυσης όσο και τις δυνατότητες σε επιφάνειες με απότομη κλίση. Ταυτόχρονα, το προηγμένο σύστημα της Ford Pro έρχεται να εξασφαλίσει βελτιωμένη δυναμική συμπεριφορά ακόμη και σε εξαιρετικά ολισθηρές συνθήκες, όπως σε πάγο ή λάσπη.

Το νέο E-Transit Custom AWD προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026 και θα διατίθεται σε μια ποικιλία εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της «στιβαρής» σειράς μοντέλων με την ονομασία Trail. Το τετρακίνητο E-Transit Custom θα παρουσιαστεί παράλληλα με την έκδοση AWD του αμιγώς ηλεκτρικού και πολυχρηστικού E-Tourneo Custom. Περισσότερες λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές για τα δύο μοντέλα θα ανακοινωθούν όταν πλησιάζει η ημερομηνία λανσαρίσματος.



Πηγή: skai.gr

