Νέο Renault Clio: Πλήρως ανασχεδιασμένη η 6η γενιά είναι πάνω απ' όλα εντυπωσιακή

Η πλήρως ανασχεδιασμένη 6η γενιά του Renault Clio διαθέτει ένα εντελώς νέο και ξεχωριστό στυλ που αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του design και της τεχνολογίας.

Έχει αναβαθμιστεί συνολικά και διαθέτει συστήματα που επιβεβαιώνουν περισσότερο από ποτέ τον χαρακτηρισμό του ως το πιο οικονομικό μοντέλο στη γκάμα των υβριδικών της Renault, συμπληρώνοντας ιδανικά τη γκάμα των ηλεκτρικών της μάρκας.

Το μοντέλο διαθέτει ένα νέο full hybrid κινητήριο σύνολο E-Tech 160 ίππων, το οποίο είναι και πιο δυνατό αλλά και πιο οικονομικό, καθώς επιτυγχάνει εκπομπές CO2 που δεν ξεπερνούν τα 89g/km, τιμή ρεκόρ για την κατηγορία του και μέση κατανάλωση μόλις 3,9λίτρα/100km.

Στις επιλογές των κινητήρων του νέου Clio συμπεριλαμβάνονται και εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης ή bi-fuel με LPG ισχύος έως 120 ίππων, προσφέροντας βελτιωμένες επιδόσεις και οικονομία.

Στο εσωτερικό, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ποιότητα, ενώ σε πολλά σημεία έχουν χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένα υλικά. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται μία διπλή οθόνη σχήματος V με σύστημα πολυμέσων OpenR Link και ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, το πρώτο μοντέλο στην κατηγορία με παρόμοια συστήματα, καθώς και πλήθος τεχνολογικών χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων έως και 29 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), που αναβαθμίζουν και τοποθετούν το Clio στα όρια της ανώτερης κατηγορίας.

Εντυπωσιακό design

Εξωτερική σχεδίαση: σμιλευμένο, αισθησιακό και πιο «εξωτικό» από ποτέ

Αρκεί μια ματιά για να αναγνωρίσει κανείς τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει από την αρχή, για την αναδιαμόρφωση των αναλογιών και των διαστάσεών του. Το αμάξωμα του νέου Clio δείχνει – και είναι - μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά, με συνολικό μήκος που φτάνει στα 4,12μ., με μεγαλύτερους προβόλους και πλάτος αυξημένο κατά 39χλστ. Το ύψος φτάνει στο 1,45μ. (αυξημένο μόνο κατα 11χλστ.).

Μπροστινή όψη: έντονη προσωπικότητα και εκφραστική εμφάνιση

Η μπροστινή όψη του νέου μοντέλου είναι εξαιρετικά εκφραστική, ενώ οι χαρακτηριστικές γραμμές στο καπό κατεβαίνουν μέχρι την εμπρός γρίλια που μοιάζει να είναι διακοσμημένη με διαμάντια. Η νέα φωτιστική υπογραφή, με τα μεγάλα φώτα ημέρας που παραπέμπουν αισθητικά στο διαμάντι του εμβλήματος της μάρκας, ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό σχήμα των φωτιστικών σωμάτων με το μαύρο πλαίσιο. Το αποτέλεσμα είναι απλά εντυπωσιακό!

Γραμμές που αντανακλούν δυναμισμό

Η αεροδυναμική σιλουέτα και οι εναλλαγές μεταξύ κοίλων και κυρτών σχημάτων, είναι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που προσδίδουν δυναμισμό στο αμάξωμα. Τα μαύρα προστατευτικά ‘φρύδια’ στα φτερά που τοποθετούνται σε κάθε μοντέλο της γκάμας (ματ για την βασική έκδοση και με γυαλιστερή επιφάνεια για τις πλουσιότερες εκδόσεις), χαρίζουν στο νέο Clio μια ακόμα πιο σπορ αίσθηση, ενώ οι ζάντες αλουμινίου των 18ιντσών (ανάλογα με τον εξοπλισμό και την έκδοση) και το αυξημένο κατά 39χλστ. πλάτος, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας εντυπωσιακής παρουσίας στο δρόμο.

Ακόμα πιο σπορ design

Το νέο Clio διατηρεί και ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Clio, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, αλλά και το περίγραμμα των παραθύρων, που στενεύει στην πίσω γωνία, καθιστώντας το Clio το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του με κρυφές τσιμούχες στα τζάμια του. Το πίσω παρμπρίζ με τη μεγάλη κλίση, που αποτελεί αισθητική συνέχεια της πόρτας του χώρου αποσκευών, εξασφαλίζει στο νέο Clio την αθλητική και δυναμική εμφάνιση, που υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο από τα τέσσερα πίσω φωτιστικά σώματα, εμπνευσμένα από σπορ μοντέλα.

Σχεδίαση εσωτερικού: συνδυασμός σύγχρονης εικόνας και τεχνολογίας

Στην ευρύχωρη καμπίνα του νέου Renault Clio, η εικόνα της αναβάθμισης ξεκινάει από το ταμπλό, το οποίο είναι φτιαγμένο με νέα υλικά και εντελώς νέες γραμμές. Τμήμα του ταμπλό μπροστά από το συνοδηγό είναι καλυμμένο με ύφασμα (ανάλογα με την έκδοση), ενσωματώνοντας ατμοσφαιρικό φωτισμό με δυνατότητα 48 διαθέσιμων επιλογών απόχρωσης, με λευκό φωτισμό ενσωματωμένο και στα πάνελ των θυρών. Στην κορυφαία έκδοση Esprit Alpine, τη θέση της υφασμάτινης επένδυσης έχει πάρει το Alcantara, ενώ για το χρωματισμό της περιοχής γύρω από τους αεραγωγούς έχει χρησιμοποιηθεί μία πρωτοποριακή τεχνική που δημιουργεί την αίσθηση πυρακτωμένου χρωμίου.

Τεχνολογία ανώτερου επιπέδου

Το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης, με το καθένα να διαθέτει και συγκεκριμένο φωτισμό για το εσωτερικό. Το καινούργιο design των καθισμάτων χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά, επενδύσεις με νέο μοτίβο και έγχρωμες εμφανείς ραφές (ανάλογα με την έκδοση), συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εικόνας δυναμισμού ακόμα και από τη θέση οδήγησης.

Χώρος επιβατών με πληθώρα αποθηκευτικών χώρων

Το νέο Renault Clio φιλοξενεί, όπως και οι προηγούμενες γενιές του, άνετα πέντε άτομα, ενώ τώρα διαθέτει νέες λύσεις αποθήκευσης. Η καμπίνα περιλαμβάνει δύο θύρες USB-C μπροστά, έναν επαγωγικό φορτιστή (ανάλογα με την έκδοση) και μια πρίζα 12 V στο πίσω μέρος, για εύκολη σύνδεση με βύσμα φόρτισης USB για τη σύνδεση ενός φορητού ψυγείου, για παράδειγμα.

Καλύτερη πρόσβαση στο χώρο αποσκευών

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391λίτρα, ανάλογα με τον κινητήρα και το πλήκτρο που ανοίγει το πορτμπαγκάζ είναι ενσωματωμένο απευθείας στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Εμφανής και στη σχεδίαση, η οικολογική συνείδηση

Στην έκδοση Esprit Alpine, το νέο Renault Clio αποτελείται από 33.7% υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ανακυκλωμένα υλικά: 24%, + τμήματα από απορρίμματα). Η έκδοση full hybrid Esprit Alpine μπορεί να ανακυκλωθεί σε πάνω από το 85% του συνολικού του βάρους της, μαζί με τις ζάντες αλουμινίου των 18ιντσών. Πάνω από το 50% του ταμπλό είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (39% για την κεντρική κονσόλα), το τμήμα απορρόφησης του προφυλακτήρα είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ πάνω από το 50% του αλουμινίου των ζαντών 18ιντσών της έκδοσης Esprit Alpine είναι ανακυκλώσιμο.

Κινητήρες υψηλής απόδοσης και επιδόσεων

Τέσσερα κινητήρια σύνολα για κάθε οδηγική ανάγκη

Το νέο Renault Clio προσφέρει επιδόσεις ανώτερου επιπέδου καθώς διατίθεται με τέσσερις νέους, δυναμικούς κινητήρες. Η ισχύς τους κυμαίνεται από 115 έως 160 ίππους και έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν πλήρως τις μεγάλες δυνατότητες του πλαισίου, καθώς και το φαρδύτερο μετατρόχιο του αυτοκινήτου. Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B. Οι μηχανολόγοι της Renault αναβάθμισαν τις δυνατότητές του με σκοπό να εξασφαλίσουν κορυφαίο στην κατηγορία του επίπεδο άνεσης, μοναδική ευελιξία και επίπεδο ηχομόνωσης.

Οικονομικό και υψηλών επιδόσεων, κινητήριο σύνολο full hybrid E-Tech 160hp

Ο full hybrid κινητήρας E-Tech των 160hp αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio της έκτης γενιάς. Αυτό το σύνολο που εξελίχθηκε από την Horse Powertrain, προσφέρει μοναδικό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης (ειδικά με το έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών), κορυφαίες επιδόσεις (επιτάχυνση 0 - 100km/h σε 8,3δλ. βελτιωμένη κατά 1δλ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά) και ασυναγώνιστο επίπεδο οικονομίας & αποδοτικότητας (δεν χρειάζεται σύνδεση με εξωτερική παροχή ρεύματος για την επαναφόρτισή του). Οι εκπομπές του CO2 δεν ξεπερνούν τα 89g/km (τιμή ρεκόρ), ενώ η κατανάλωση σε μικτό κύκλο είναι μόλις 3,9λ/100χλμ. – τιμή μικρότερη από την full hybrid E-Tech έκδοση των 145hp και έως και 40% μικρότερη από ένα αντίστοιχο μοντέλο με συμβατικό κινητήρα βενζίνης.

Το νέο Clio full hybrid E-Tech 160hp μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα και γύρω από τις πόλεις και να διανύει έως και 1.000 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο. Η τεχνολογία της Renault, συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 1,8 λίτρου με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh με νέο σύστημα ψύξης και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη, με προσαρμοσμένες σχέσεις μετάδοσης.

Έξυπνο αυτόματο κιβώτιο

Το κιβώτιο που συνοδεύει τον κινητήρα full hybrid E-Tech 160hp έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερεις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως.

Οι 15 δυνατοί συνδυασμοί ηλεκτροκινητήρα και θερμικού κινητήρα βελτιστοποιούν το επίπεδο οδηγικής ευχαρίστησης, κατανάλωσης ή/και εκπομπών του CO2.

Το νέο Clio διαθέτει επίσης τέσσερα προγράμματα οδήγησης, που προσαρμόζουν τη λειτουργία του κινητήριου συνόλου και την υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης.

Επιπλέον επιλογές κινητήρων που ικανοποιούν κάθε οδηγική απαίτηση

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο κινητήρα TCe 1,2λ. που αποδίδει 115hp – μια πολύ σημαντική βελτίωση στην απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Διατίθεται με χειροκίνητο ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο: ένα εξαιρετικά γρήγορο και πολύ οικονομικό αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC έξι σχέσεων, με άμεση απόκριση και paddles στο τιμόνι.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, στις επιλογές της γκάμας θα προστεθεί και μία έκδοση Eco-G με έναν 3κύλινδρο κινητήρα bi-fuel (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120hp, με αυτόματο κιβώτιο EDC, που αποτελεί μία άκρως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.

Υπερ-πλήρης εξοπλισμός

Ενσωματωμένη τεχνολογία, ανώτερου επιπέδου

Το σύστημα OpenR Link με το ενσωματωμένο σύστημα πολυμέσων της Google τοποθετείται για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο εκδόσεων της γκάμας. Περιλαμβάνει δύο οθόνες των 10 ιντσών, η μία εκ των οποίων είναι κεντρική με ελαφρά κλίση προς τον οδηγό, και μια πλήρη σουίτα δικτυωμένων υπηρεσιών infotainment, όπως τα Google Maps, Google Assistant (που δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ελέγχει και ορισμένες λειτουργίες του οχήματος) και το Google Play (που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 100 εφαρμογές).

Προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης

Όλες αυτές οι λειτουργίες εμφανίζονται στις δύο οθόνες των 10 ιντσών, με τη μία να είναι ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό.

Μία ακόμα δυνατότητα του αυτοκινήτου είναι και η ασύρματη αντιστοίχιση της οθόνης του smartphone μέσω Android Auto και Apple CarPlay, ενώ διατίθεται και μια βάση ασύρματης φόρτισης που είναι ενσωματωμένη στην κεντρική κονσόλα (ανάλογα με την έκδοση).

Τέλος, η εφαρμογή My Renault για smartphone δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με το νέο Renault Clio του, επιτρέποντάς του για παράδειγμα, να εντοπίσει τη θέση που έχει παρκάρει και να έχει πρόσβαση σε ορισμένα από τα δεδομένα του οχήματος. Το ενσωματωμένο σύστημα του νέου Clio υποστηρίζει πλέον και τις ασύρματες ενημερώσεις μέσω δικτύου, αλλά και ορισμένες λειτουργίες δικτυωμένης συντήρησης.

Υπερ-πλήρης σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης

Εκτός από το αυτόματο χειρόφρενο, το οποίο διατίθεται ως στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, το νέο Renault Clio διαθέτει περισσότερα, όσο ποτέ άλλοτε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Για το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθενται έως και 29 τέτοια συστήματα (ανάλογα με την έκδοση), συμπεριλαμβανομένων και αρκετών που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Clio.

Για την απλούστευση της διαδικασίας του παρκαρίσματος, η κάμερα οπισθοπορείας, με περιφερειακή ορατότητα 360°, παρέχει τώρα εικόνα υψηλής ανάλυσης του περιβάλλοντος πίσω από το αυτοκίνητο.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια

Το νέο Renault Clio διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού με κάμερα που παρακολουθεί συνεχώς τη συμπεριφορά του οδηγού ώστε να εντοπίσει έγκαιρα τα σημάδια κόπωσης, υπνηλίας ή/και απόσπασης της προσοχής του.

Επίσης, διαθέτει τις λειτουργίες Safety Score και Safety Coach, που βοηθούν τον οδηγό στον περιορισμό του κινδύνου ατυχήματος, (το οποίο κέρδισε βραβείο καινοτομίας στον τομέα της οδικής ασφάλειας στη Γαλλία το 2024).

Ένα άλλο σύστημα, το Safety Monitor, είναι πλέον διαθέσιμο ως widget στον πίνακα ελέγχου, εμφανίζοντας σύντομα μηνύματα κειμένου παρέχοντας ασφαλέστερη ανάγνωση από τον οδηγό.

Το νέο Clio διαθέτει επίσης QRescue, έναν κωδικό QR που παρέχει στους πυροσβέστες σημαντικές πληροφορίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

