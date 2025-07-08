Οδηγούμε το νέο Subaru Forester: Ο κλασικός περιηγητής σε σύγχρονη εκδοχή

Μετρώντας 27 χρόνια ζωής και πάνω από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το Subaru Forester δεν χρειάζεται συστάσεις. Πλέον, στην 6η του γενιά, το ιαπωνικό SUV επανέρχεται ανανεωμένο σε κάθε επίπεδο – από τον σχεδιασμό μέχρι τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά. Το οδηγήσαμε σε διαδρομές εντός κι εκτός ασφάλτου και ιδού τα συμπεράσματά μας.

Με την πρώτη ματιά, το νέο Forester παραμένει αναγνωρίσιμο αλλά ταυτόχρονα πιο δυναμικό. Η οριζόντια γραμμή που διατρέχει το μπροστινό μέρος από άκρη σε άκρη δίνει ένταση, ενώ τα πιο αιχμηρά φωτιστικά σώματα και η μεγαλύτερη μάσκα προσθέτουν «όγκο» και χαρακτήρα. Οι διαστάσεις έχουν μεγαλώσει ελαφρώς – τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος – κάτι που γίνεται αισθητό στην πράξη, ιδιαίτερα στους εσωτερικούς χώρους.

Ανοίγοντας την πόρτα, η πρώτη εντύπωση είναι σαφής: το νέο Forester δεν κάνει εκπτώσεις στην εργονομία και την αίσθηση ποιότητας. Η κάθετη οθόνη των 11,6 ιντσών δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό, ενσωματωμένη με τρόπο που θυμίζει premium προσεγγίσεις. Ο χειρισμός της είναι άμεσος, με εύκολη πλοήγηση και πλήρη συνδεσιμότητα. Τα υλικά έχουν αναβαθμιστεί, η ηχομόνωση είναι σημαντικά βελτιωμένη και η συνολική αίσθηση «κουμπώνει» με την φιλοσοφία ενός οικογενειακού SUV που ξέρει να προσφέρει άνεση.

Η ευρυχωρία είναι ένα από τα δυνατά του χαρτιά. Πέντε ενήλικοι ταξιδεύουν χωρίς παραχωρήσεις, ενώ ο χώρος αποσκευών των 508 λίτρων καλύπτει με άνεση τις ανάγκες ενός σαββατοκύριακου στην εξοχή. Με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, η συνολική χωρητικότητα φτάνει τα 1.720 λίτρα – τιμή που θυμίζει μικρό βαν.

Η Subaru δεν απομακρύνεται από τις ρίζες της – και το δείχνει. Κάτω από το καπό βρίσκουμε τον γνώριμο δίλιτρο, τετρακύλινδρο boxer κινητήρα, αυτή τη φορά με ήπια υβριδική υποστήριξη. Η συνδυαστική ισχύς των 136 ίππων (συν 16,7 ίπποι από τον ηλεκτροκινητήρα) δεν εντυπωσιάζει αριθμητικά, αλλά στην πράξη το σύνολο αποδίδει με προοδευτικότητα και γραμμικότητα. Η ροπή των 182 Nm είναι επαρκής για τις περισσότερες μετακινήσεις, με το CVT κιβώτιο να συνεργάζεται αρμονικά, αν και διατηρεί τη γνωστή του «λάστιχο» αίσθηση υπό πίεση.

Στον δρόμο, το Forester διατηρεί την οδηγική του ωριμότητα. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, το τιμόνι έχει καλή πληροφόρηση και το σύστημα τετρακίνησης της Subaru συνεχίζει να ξεχωρίζει, ειδικά σε χαμηλής πρόσφυσης επιφάνειες. Εκτός δρόμου, το Forester δεν «μασάει»: το X-Mode σε συνδυασμό με τις γωνίες προσέγγισης και διαφυγής του αμαξώματος προσφέρουν πραγματικές δυνατότητες πέρα από την άσφαλτο.

Η νέα γενιά διατίθεται σε τέσσερα εξοπλιστικά επίπεδα – Free, Style, Adventure και Premium – με την βασική έκδοση να ξεκινά από τις 45.920 ευρώ. Ναι, το ποσό δεν είναι μικρό, αλλά περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας, συστήματα υποβοήθησης (EyeSight), infotainment, ακόμα και στοιχεία πολυτέλειας.

Η κορυφαία Premium έκδοση αγγίζει τις 54.250 ευρώ και απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν το «όλα στο πακέτο», χωρίς να ασχολούνται με προαιρετικά.

Το νέο Subaru Forester δεν κυνηγάει τις μόδες – παραμένει ένα τίμιο, ποιοτικό, ικανό SUV με σαφή ταυτότητα. Δεν είναι το πιο δυνατό, ούτε το πιο εντυπωσιακό τεχνολογικά. Είναι όμως το Forester που γνωρίσαμε και εκτιμήσαμε: στιβαρό, πρακτικό, με πραγματικές δυνατότητες πέρα από τον αστικό ιστό. Και τώρα, λίγο πιο κομψό, πιο σύγχρονο και – ναι – λίγο πιο premium.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.