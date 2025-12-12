To ελβετικό κοινοβούλιο πρότεινε ένα συμβιβασμό σχετικά με τους νέους κανόνες κεφαλαίου για την UBS, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα οι μετοχές της τράπεζας να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2008, σημειώνει το Reuters.

Η ελβετική κυβέρνηση πρότεινε στην UBS να κεφαλαιοποιήσει τις ξένες θυγατρικές της κατά 100% αντί για 60% που ισχύει σήμερα, προκειμένου να καλύψει πιθανές ζημιές στο εξωτερικό.

Οι μετοχές της UBS σημείωσαν άνοδο άνω του 4,5% και έφτασαν τα 35,17 ελβετικά φράγκα, μετά την δημοσίευση της πρότασης μιας ομάδας βουλευτών στην εφημερίδα Neue Zuercher Zeitung. Η αξία των μετοχών της τράπεζας έχει πλέον διπλασιαστεί μετά την εξαγορά της Credit Suisse.

Ο ισολογισμός της UBS είναι περίπου διπλάσιος από το ετήσιο οικονομικό προϊόν της Ελβετίας, γεγονός που ωθεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα ώστε να αποφύγει την επανάληψη της κατάρρευσης της Credit Suisse.

Η πρόταση της κυβέρνησης αποτελεί τον πυρήνα των μεταρρυθμίσεων που, σύμφωνα με την UBS, θα σημαίνουν την εξεύρεση επιπλέον κεφαλαίου ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κυβέρνηση πρότεινε στην UBS να χρησιμοποιήσει κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) για να ικανοποιήσει την απαίτηση.

Ωστόσο, η ομάδα των βουλευτών πρότεινε να επιτραπεί στην UBS να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο πρόσθετο χρέος της κατηγορίας 1 (AT1) για να καλύψει έως και το 50% της απαίτησης κεφαλαιοποίησης για τις ξένες μονάδες της, κάτι που θα μείωνε το βάρος για την τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

