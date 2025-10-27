Η Barclays επανέρχεται στη Σαουδική Αραβία 11 χρόνια μετά την αποχώρησή της

Η Barclays επανέρχεται στη Σαουδική Αραβία, μία ακόμη τράπεζα που ενισχύει τις δραστηριότητές της στο πλούσιο σε πετρέλαιο βασίλειο, το οποίο βρίσκεται εν μέσω ενός σχεδίου οικονομικής μεταμόρφωσης αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η τράπεζα με έδρα το Λονδίνο βρίσκεται στη διαδικασία εξασφάλισης άδειας για τη διεξαγωγή επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων στη χώρα και σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στο Ριάντ το 2026 στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.

«Ιδρύουμε την περιφερειακή μας έδρα και βρισκόμαστε στη διαδικασία απόκτησης όλων των απαραίτητων τραπεζικών και λοιπών αδειών», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος C.S. Venkatakrishnan σε συνέντευξη στο Bloomberg από το Ριάντ, όπου συμμετέχει στην ετήσια σύνοδο κορυφής Future Investment Initiative του βασιλείου.

«Θα έχουμε αρκετό χώρο για να έχουμε ένα γραφείο καλής διαρρύθμισης», είπε. «Θα το χτίσουμε καθώς θα λαμβάνουμε τις άδειες».

Η απόφαση για την επιστροφή στη Σαουδική Αραβία έρχεται περισσότερο από μια δεκαετία μετά την αποχώρηση της Barclays από τη χώρα υπό την ηγεσία του τότε διευθύνοντος συμβούλου Antony Jenkins, ο οποίος προσπάθησε να περιορίσει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της επενδυτικής τράπεζας της εταιρείας μετά την οικονομική κρίση.

Δώδεκα χρόνια μετά, η Barclays και πολλές άλλες παρόμοιες εταιρείες έχουν επιστρέψει στο βασίλειο, το οποίο ετοιμάζεται να επενδύσει δισεκατομμύρια σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, και προσπαθεί να διαφοροποιήσει την οικονομία του, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο.

«Είμαστε εκεί για να παρέχουμε τη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο, να προσελκύσουμε άμεσες επενδύσεις και ρευστότητα», δήλωσε ο Venkatakrishnan. Οι επενδυτικές ροές συνήθιζαν να κατευθύνονται από την περιοχή προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά «τώρα πολλές επιστρέφουν», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο όπου μπορούμε να βοηθήσουμε».

Προς το παρόν, η τράπεζα έχει προσλάβει τον Mohammed Abdulaziz AlSarhan, πρόεδρο της τοπικής ναυτιλιακής και εταιρείας logistics Bahri, για να βοηθήσει στην καθοδήγηση της προσπάθειας, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg. Η Barclays αρνήθηκε να σχολιάσει τον διορισμό.

Με την άδεια για την ίδρυση περιφερειακής έδρας στη Σαουδική Αραβία, η Barclays ακολουθεί τα βήματα της JPMorgan Chase & Co. και της Goldman Sachs. Οι αρχές του βασιλείου ασκούν πίεση στις διεθνείς εταιρείες να ιδρύσουν την έδρα τους για τη Μέση Ανατολή στο Ριάντ, προειδοποιώντας ότι οι εταιρείες θα διακινδυνεύσουν να χάσουν συνεργασίες με κρατικούς φορείς αν δεν συμμορφωθούν.

Ενώ η νέα προσπάθεια θα αποκαταστήσει τη φυσική παρουσία της στη Σαουδική Αραβία, η Barclays εξακολουθούσε να ασχολείται με επενδυτικές τραπεζικές συναλλαγές στο βασίλειο. Πιο πρόσφατα, παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας για την πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων.

