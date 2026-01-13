Η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία TotalEnergies θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής στη Βενεζουέλα, αλλά αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της την Τρίτη.

«Οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν γρήγορα στη Βενεζουέλα, αλλά θα χρειαστεί ένα σαφές πλαίσιο για να μπορέσουν να επενδύσουν εκεί και αυτό θα πάρει χρόνο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Patrick Pouyanne στην Εβδομάδα Αειφορίας του Άμπου Ντάμπι.

Η TotalEnergies αποχώρησε από τη Βενεζουέλα το 2021, σημειώνει το Reuters.

Ο Pouyanne ανέφερε το υψηλό επίπεδο κεφαλαιουχικών επενδύσεων που απαιτείται για την παραγωγή και μεταφορά του βαρέος αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας και για τη διαχείριση των σχετικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Ίσως θα μπορούσατε εύκολα να προσθέσετε 100.000 ή 200.000 βαρέλια την ημέρα επιπλέον παραγωγής, αλλά αν σκεφτείτε να προσθέσετε 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, θα χρειαστούν 100 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Pouyanne.

«Θα το εξετάσουμε, θα δούμε, αξιολογούμε συνεχώς, αλλά δεν είναι υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα μου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει παροτρύνει τις αμερικανικές εταιρείες ενέργειας να επενδύσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

Απείλησε να κρατήσει την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Exxon εκτός της χώρας, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Darren Woods, χαρακτήρισε τη Βενεζουέλα «μη επενδύσιμη» και δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνουν νομικές αλλαγές και να προστατευθούν οι επενδύσεις πριν η Exxon δεσμευτεί να δραστηριοποιηθεί εκεί.

